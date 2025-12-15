Menü Kapat
10°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme günleri 2025 sorgulama: Sağlık Bakanlığı promosyon faizsiz kredi nedir, kimler alabilecek?

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmaları illere göre farklı işlediğinden gözler ödeme takvimine çevrilmişti. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi almak istemeyen çalışanlar için ise faizsiz kredi desteği üzerinde çalışıyor. Hastane, aile sağlığı merkezi, poliklinik ve diğer sağlık kurumlarında çalışanlar ise promosyon ödemelerine odaklandı. Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasının ek ödemelerle birlikte 100 bin liraya ulaşması bekleniyor. Ödeme takvimi için öngörülen tarih dikkat çekti. Promosyonun yanı sıra sağlık çalışanlarına faizsiz kredi desteği de gündemde. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimine ilişkin son gelişmeler…

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme günleri 2025 sorgulama: Sağlık Bakanlığı promosyon faizsiz kredi nedir, kimler alabilecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 12:35

takvimi, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Türk-Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 90 bin lira nakit ve 10 bin para puan olarak bir anlaşma yapıldığını ifade etmişti. Çalışanı memnun edecek bir tutara imza atılması gerektiğini vurgulayan Kahveci, yeni bir değerlendirme olması gerektiğini vurgulamıştı. Promosyon anlaşmasının detayları belli olurken promosyon istemeyen çalışanlar için alternatif kredi desteği gündeme gelmişti. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu nedir, kimler alabilecek? İşte, ödemelerde son durum…

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ 2025 NE ZAMAN?

Yıl sonu yaklaşırken yüz binlerce sağlık çalışanı promosyon ödemelerine kilitlendi. Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmaları diğer bakanlıklarda olduğu gibi merkezden yürütülmüyordu. Bazı illerde promosyon anlaşmasının düşük kaldığı ifade edilirken Bakanlık 100 bin lira alt limit için çalışma yapmıştı.

Sağlık Bakanlığı ile arasında 90 bin lira nakit ve 10 bin liralık para puan anlaşması yapıldığı iddia edildi. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde detayların belli olması bekleniyor.

Anlaşma sağlanan illerde Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin 19-25 Aralık 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme günleri 2025 sorgulama: Sağlık Bakanlığı promosyon faizsiz kredi nedir, kimler alabilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON FAİZSİZ KREDİ KİMLER ALABİLECEK?

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon anlaşması görüşmeleri devam ederken alternatif bir iddia ortaya atıldı. 100 bin liralık promosyon anlaşmasını kabul etmeyen çalışanlar için faizsiz kredi verilebileceği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı çalışanları talepte bulunmaları durumunda 90 bin lira nakit promosyonu iade ederek faizsiz krediden yararlanabilecek. Faizsiz kredi çalışmaları henüz tamamlanmazken konuyla ilgili resmi kaynaklardan bir bilgilendirme yapılmadı.

Bazı kaynaklarda promosyon iadesi yapan çalışanlara Ziraat Bankası tarafından 6 aylık 550 bin lira, 12 ay vadeli 350 bin lira ve 24 ay vadeli 200 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanabileceği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması detaylarının bu hafta tamamlanması ve ödemelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Promosyon anlaşması daha önceki yıllarda olduğu gibi tek seferde nakit ve eksiksiz olarak hesaplara yaıtrılacak.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme günleri 2025 sorgulama: Sağlık Bakanlığı promosyon faizsiz kredi nedir, kimler alabilecek?
