Elon Musk ile dünür olmak için yaptığı akılalmaz! Çinli milyarder imparatorluk kurmak istiyor

Çevrimiçi oyun şirketi Duoyi'nin kurucusu olan 48 yaşındaki Çinli milyarder Xu Bo'nun, taşıyıcı anne kullanarak ABD'de 100 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Çocukların ABD'de dünyaya geldiği iddia edildi.

ELON MUSK İLE DÜNÜR OLMAK İSTİYOR

Xu Bo'nun bu kadar çocuk sahibi olmasının ise ilginç bir amacı olduğu belirtildi. New York Post'un haberine göre, Çinli milyarder, çocuklarından birisinin dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın çocuklarından biriyle evlenmesini istiyor. Bu sayede Musk ile dünür olma isteği var.

Xu Bo, çocuklarından birininin, Elon Musk'ın çocuklarıyla evlenmesiyle dev bir imparatorluk kurmayı hayal ediyor.

DAHA FAZLA ÇOCUĞU DA OLABİLİR

India Times'ın haberine göre , Xu'nun eski eşi Tang Jing, 15 Kasım'da yaptığı bir paylaşımda, "Bu sayı muhtemelen eksik bile sayılmış olabilir, ancak kesinlikle abartılı değil" dedi.

Çinli milyarderin, gelecekte işlerini devralacak adayı belirlemek amacıyla da çok sayıda çocuk yaptığı belirtilirken ABD'de yaşayan çocuklarının California'da bakıcılar tarafından yetiştirildiği ifade edildi.