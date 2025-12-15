1 Ocak'tan sonra okullar 4 gün mü olacak? Okul günlerinin düşürüleceği gündem oldu

Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve liselerde haftanın 5 günü eğitim veriliyor. Hafta sonları ise öğrenciler 2 gün boyunca dinlenme imkanı buluyor. Son dönemlerde sosyal medya platformlarında ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin 4 güne düşürüleceği iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından öğrenciler ve veliler tarafından 1 Ocak'tan sonra okullar 4 gün mü olacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

1 OCAK'TAN SONRA OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Okulların 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 4 güne düşürüleceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada okulların 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 4 gün olacağına dair yapılan iddialar tamamen asılsızdır.

OKULLAR 3 GÜN TATİL Mİ OLACAK?

MEB tarafından okullarda 4 gün eğitim, 3 gün tatil yapılmasına yönelik yürütülen bir çalışma bulunmuyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde haftada 5 gün eğitim-öğretim uygulamasına devam edilecek.

Avrupa'da bazı ülkelerde 4 gün okul, 3 gün tatil uygulamasıyla ilgili bazı çalışmalar yürütülüyor. Ancak bu çalışmalar sadece belirli pilot okullarda gerçekleştiriliyor. Avrupa'da bulunan hiçbir ülkede genele yayılmış bir haftada 4 gün okul, 3 gün tatil uygulaması bulunmuyor. İngiltere'de bu uygulamaya geçilmesine yönelik geçmiş yıllarda dilekçe ve imza toplandı. Ancak bu dilekçe ve imzalar İngiltere Hükümeti tarafından kabul edilmedi.