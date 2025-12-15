Türkiye’de satılan robot süpürge markası iflas etti

Kategoriler
Türkiye’de de satılan Roomba markasının arkasındaki ABD’li iRobot Corp., artan rekabet ve mali baskılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, yeniden yapılandırma kapsamında kontrolün Çin merkezli ana tedarikçisi Picea Robotics’e devredilmesini önerdi.
Robot süpürge denince akla gelen ilk markalardan biri olan Roomba’nın üreticisi iRobot Corp., ABD’de iflas başvurusunda bulundu. Borsada işlem görmeye devam eden şirket, yeniden yapılandırma süreci kapsamında yönetim kontrolünün Çin merkezli ana tedarikçisi Picea Robotics’e devredilmesini gündeme aldı.
Son yıllarda özellikle daha uygun fiyatlı Çinli rakiplerin pazardaki ağırlığını artırması, iRobot’u ciddi bir finansal baskı altına soktu. Şirket, satışlarında düşüş yaşarken artan maliyetler karşısında mali dengesini korumakta zorlandı. Bu tablo, iRobot’un uzun süredir konuşulan krizinin resmiyete dökülmesine neden oldu.
iRobot Üst Yöneticisi Gary Cohen, yapılan açıklamada iflas başvurusunu şirketin geleceği için zor ama gerekli bir adım olarak tanımladı. Cohen, bu sürecin iRobot’un uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak, mali yapıyı güçlendirmek ve tüketicilerle iş ortakları açısından sürekliliği korumak için kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
1990 yılında MIT kökenli mühendisler tarafından kurulan iRobot, Roomba başta olmak üzere bugüne kadar 40 milyondan fazla cihaz satmayı başardı. Ancak artan rekabet ve maliyet baskıları şirketi yeniden yapılanmaya zorladı. Bu süreçte çalışan sayısı azaltıldı, 2024 başında ise yönetimde değişikliğe gidildi ve kurucu ortaklardan biri CEO’luk görevinden ayrıldı.
Şirketin kaderini etkileyen önemli gelişmelerden biri de Amazon’un 2023’teki satın alma girişimi oldu. Amazon’un iRobot’u 1,5 milyar dolara satın alma planı, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin rekabet endişeleri nedeniyle iptal edildi. AB, bu satın almanın Amazon platformunda rakip robot süpürge markalarının görünürlüğünü azaltabileceği görüşündeydi.
Anlaşmanın iptali sonrası iRobot, Amazon’dan 94 milyon dolar tazminat aldı. Ancak bu tutarın büyük bölümü danışmanlık giderlerine ve Carlyle’dan alınan 200 milyon dolarlık kredinin geri ödemesine gitti. Öte yandan Picea Robotics’in Hong Kong’daki iştiraki, geçtiğimiz ay Carlyle’dan kalan 191 milyon dolarlık borcu devralmıştı.