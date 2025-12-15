Türkiye’de satılan robot süpürge markası iflas etti

CEO’DAN “KRİTİK EŞİK” VURGUSU

iRobot Üst Yöneticisi Gary Cohen, yapılan açıklamada iflas başvurusunu şirketin geleceği için zor ama gerekli bir adım olarak tanımladı. Cohen, bu sürecin iRobot’un uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak, mali yapıyı güçlendirmek ve tüketicilerle iş ortakları açısından sürekliliği korumak için kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.