TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ziraat Türkiye Kupası maç programı! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup maçları bu hafta başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Galatasaray ile Başakşehir, Trabzonspor ile ise Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası maç programı merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası maç programı! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın maçları ne zaman?
belli oldu. Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamanın ardından , , ve 'ın maçlarının ne zaman oynanacağı da netlik kazandı.

Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası maç programı! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası maç programında yer alan bilgilere göre grup maçları kapsamında ilk olarak 17 aralık 2025 Çarşamba günü saat 15.00'te Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından aynı gün saat 18.00'de Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı oynanacak. akşam ise Trabzonspor Alanyaspor ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabının ilk maçlarının programı ise şöyle:

17 Aralık 2025 Çarşamba

  • 15.00 Karagümrük - İstanbulspor
  • 18.00 Rizespor - Gaziantep FK
  • 20.30 Trabzonspor - Alanyaspor

18 Aralık 2025 Perşembe

  • 17.30 Gençlerbirliği - Bodrumspor
  • 20.30 Galatasaray - Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası maç programı! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

23 Aralık 2025 Salı

  • 15.00 Kocaelispor - Erzurumspor
  • 17.30 Konyaspor - Antalyaspor
  • 20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

24 Aralık 2025 Çarşamba

  • 13.00 Iğdır FK - Aliağa
  • 15.30 Boluspor - Fethiyespor
  • 18.00 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
  • 20.30 Samsunspor - Eyüpspor
Ziraat Türkiye Kupası maç programı! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın bütün karşılaşmaları ATV ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Bu kapsamda bütün grup mücadelelerini de futbolseverler bu kanallar aracılığıyla takip edebilecekler.

Ziraat Türkiye Kupası maç programı! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

GALATASARAY, FENERBAHÇE, TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasının grup maçları kapsamında Galatasaray - Başakşehir, Fenerbahçe - Beşiktaş ve Trabzonspor - Alanyaspor maçı oynanacak.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı 17 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20.30'da, Galatasaray Başakşehir maçı ise 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması ise 23 Aralık 2025 Salı günü saat 20.30'da düzenleneceği duyuruldu.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#beşiktaş
#trabzonspor
#maç programı
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe
#Aktüel
