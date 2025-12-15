Ziraat Türkiye Kupası maç programı! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

Kategoriler
Ziraat Türkiye Kupası maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamanın ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın maçlarının ne zaman oynanacağı da netlik kazandı.
Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası maç programında yer alan bilgilere göre grup maçları kapsamında ilk olarak 17 aralık 2025 Çarşamba günü saat 15.00'te Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından aynı gün saat 18.00'de Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı oynanacak. akşam ise Trabzonspor Alanyaspor ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabının ilk maçlarının programı ise şöyle:
17 Aralık 2025 Çarşamba
18 Aralık 2025 Perşembe
23 Aralık 2025 Salı
24 Aralık 2025 Çarşamba
Ziraat Türkiye Kupası'nın bütün karşılaşmaları ATV ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Bu kapsamda bütün grup mücadelelerini de futbolseverler bu kanallar aracılığıyla takip edebilecekler.
Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasının grup maçları kapsamında Galatasaray - Başakşehir, Fenerbahçe - Beşiktaş ve Trabzonspor - Alanyaspor maçı oynanacak.
Trabzonspor - Alanyaspor maçı 17 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20.30'da, Galatasaray Başakşehir maçı ise 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması ise 23 Aralık 2025 Salı günü saat 20.30'da düzenleneceği duyuruldu.