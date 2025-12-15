Ziraat Türkiye Kupası maç programı! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamanın ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın maçlarının ne zaman oynanacağı da netlik kazandı.

Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası maç programında yer alan bilgilere göre grup maçları kapsamında ilk olarak 17 aralık 2025 Çarşamba günü saat 15.00'te Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından aynı gün saat 18.00'de Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı oynanacak. akşam ise Trabzonspor Alanyaspor ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabının ilk maçlarının programı ise şöyle:

17 Aralık 2025 Çarşamba

15.00 Karagümrük - İstanbulspor

18.00 Rizespor - Gaziantep FK

20.30 Trabzonspor - Alanyaspor

18 Aralık 2025 Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Bodrumspor

20.30 Galatasaray - Başakşehir

23 Aralık 2025 Salı

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor

17.30 Konyaspor - Antalyaspor

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

24 Aralık 2025 Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa

15.30 Boluspor - Fethiyespor

18.00 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

20.30 Samsunspor - Eyüpspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın bütün karşılaşmaları ATV ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Bu kapsamda bütün grup mücadelelerini de futbolseverler bu kanallar aracılığıyla takip edebilecekler.

GALATASARAY, FENERBAHÇE, TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasının grup maçları kapsamında Galatasaray - Başakşehir, Fenerbahçe - Beşiktaş ve Trabzonspor - Alanyaspor maçı oynanacak.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı 17 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20.30'da, Galatasaray Başakşehir maçı ise 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması ise 23 Aralık 2025 Salı günü saat 20.30'da düzenleneceği duyuruldu.