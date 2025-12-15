Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Gündem
Editor
 | Baran Aksoy

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Kırık telefon sorusuna verdiği cevap dikkat çekti

Futbolda 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına altına alınan Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı. Hayatı boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadığını yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadığını belirten Çakar'ın cep telefonunun kırık olarak bulunmasıyla ilgili soruya ise verdiği cevap oldukça dikkat çekti.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Kırık telefon sorusuna verdiği cevap dikkat çekti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.12.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
saat ikonu 16:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Balcı, yorumcusu ile Zorbay Küçük’ün de bulunduğu; futbol müsabakalarında görev yapan bazı hakem, futbolcu ve kulüp yetkililerinin karıştığı iddia edilen “ oynama” ve “şike” soruşturması devam ediyor.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Kırık telefon sorusuna verdiği cevap dikkat çekti

kapsamında şüphelilerden spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkında verilen gözaltı kararı, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle kaldırılmış; tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede hazır edilmesi için emniyete talimat verilmişti. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa ifade veren Çakar, ifadesi sonrası “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Kırık telefon sorusuna verdiği cevap dikkat çekti

‘'HAYATIM BOYUNCA DA HİÇ YASA DIŞI BAHİS OYNAMADIM"

Ahmet Çakar'ın Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. 1980-1998 yılları arasında hakem olarak görev yaptığını ve 1992-1998 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olduğunu hatırlatan Çakar, "Benim yasal bahis sitelerine, bir sitede üyeliğim bulunmaktadır. Bunun haricinde tam tarihini hatırlamamakla birlikte diğer yasal bahis sitelerinde üyeliğim olmuş olabilir. Bu hesaplarda çok cüzi miktarda ve uzun süre önce oynadığım için hangi bahis sitelerinde üyeliğim olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Benim yasa dışı bahis hesabım yoktur. Hayatım boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadım. Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı" dedi.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Kırık telefon sorusuna verdiği cevap dikkat çekti

"GELEN ŞİKE TEKLİFİNİ HEP ANLATTIM"

Savcılığın bahis yaptığı maçlara ilişkin daha önceden duyum veya bilgisinin olup olmadığı sorusuna Çakar, 'Ben kesinlikle şikeye karşı bir insanım. Nitekim televizyonlarda geçmiş dönemlerde yani 1993 yılında bana gelen şike teklifini hep anlattım. Bahis oynadığım maçlar genellikle yurt dışı maçıdır. Bu bahis oynadığım maçlarda, maç sonucundan ziyade alt üst gol olacak şeklinde oynarım. Genelde Avrupa takımlarına ve Avrupa maçlarına bahis yaparım. Ülkemizde oynanan liglere minimum düzeyde bahis oynamışımdır. Ben şike veya maça bahis yapıldığına ilişkin doğruca bilgim yoktur. Sadece bazı maçlardan tabiri caizse işkillenince yorum olarak bazı şeylerin anormal olduğunu spor programlarında bahsettim ancak bunlara ilişkin doğruca gözlemim ve bilgim yoktur" ifadeleriyle cevapladı.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Kırık telefon sorusuna verdiği cevap dikkat çekti

TELEFONU KIRIK OLARAK BULUNMUŞTU...

Yapılan arama çalışmalarında cep telefonunun bulunamadığını, sonrasında kırık halde ele geçirildiğini ifadesinin devamında anlatan Çakar, ‘'Gözaltına alınmadan 1 gün önce dışarıda yemekteydim. Eve gece saat 1'de geldim. Sabah polisler gelince telefonumun nerede olduğunu bilmediğimi onlara söyledim. Hatta polislere arabamda olabileceğini belirttim. Arabamı kabaca kontrol ettiğimde telefonun olmadığını gördüm. Bu sırada polisler yanımdaydı. Ben gözaltındayken avukatım kıyafet temin etmek amacıyla evime girdiğinde arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş. Avukatım telefonu açmış. Telefon 20 dakika boyunca açık kalmış. Daha sonra telefon kendiliğinden kapanmış. Avukatımın anlattığına göre kullanılamaz haldeymiş. Telefonun akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ya hastanede kalmıştır ya da kaybolmuştur. Şu an kız kardeşimin bana vermiş olduğu telefonu kullanıyorum. O telefon da şu an yanımda değil. Ben yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

#Spor
#hakem
#soruşturma
#bahis
#ahmet çakar
#Şike
#Gündem
