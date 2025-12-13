Menü Kapat
Gündem
Editor
 Serhat Yıldız

Bakan Tunç'tan yasa dışı bahis açıklaması: 'Ağırlaştırılmış cezalar yolda'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamayla, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumara karşı devletin tüm imkânlarıyla mücadele edeceğini duyurdu. 11. Yargı Paketi ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılacak yeni düzenlemelerle, özellikle bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarda cezaların artırılacağı ve finansal işlemlere anında el koyma yetkisi getirileceği bildirildi. Örgütlü suçlarda ve çocukları hedef alan yasa dışı faaliyetlerde cezalar daha da ağırlaştırılacak. İşte detaylar...

Bakan Tunç'tan yasa dışı bahis açıklaması: 'Ağırlaştırılmış cezalar yolda'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dijital mecralarda hızla yaygınlaşarak toplum düzenini tehdit eden ve faaliyetlerine karşı kapsamlı bir mevzuat hamlesi başlattıklarını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile temeli atılan bu mücadelenin hukuki ayağını oluşturan çalışmalar kapsamında, TCK'daki kumar suçları ve Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımlar yeniden ele alınacak ve önemli ölçüde artırılacak. Bakan Tunç, "Aile bütünlüğünü zedeleyen, gençlerimizi hedef alan" bu tehdide karşı atılacak adımları detaylandırdı.

Bakan Tunç'tan yasa dışı bahis açıklaması: 'Ağırlaştırılmış cezalar yolda'

TCK VE KK'DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ CEZALAR YOLDA

Bakan Tunç, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumarın aile bütünlüğünü zedelediğini, gençleri hedef aldığını ve kamu düzeni açısından risk oluşturduğunu vurgulayarak, bu tehdide karşı devletin kararlı mücadele iradesini ortaya koyan 31/10/2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni hatırlattı. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu’ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler ile Kabahatler Kanunu’ndaki yaptırımlar yeniden ele alınacak ve cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları başlatıldı. Tunç, özellikle örgütlü şekilde işlenen ya da çocukları hedef alan yasa dışı bahis ve kumar suçlarında cezaların daha da ağırlaştırılacağını ifade etti. Bakan Tunç, bu adımlarla insanları borç sarmalına sürükleyen ve hayatları geri dönülmez biçimde karartan bu tehdide karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Tunç'tan yasa dışı bahis açıklaması: 'Ağırlaştırılmış cezalar yolda'

11. YARGI PAKETİ İLE BİLİŞİM SUÇLARINA ETKİN MÜDAHALE

Öte yandan, Adalet Bakanlığı'nın bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi ile somutlaşıyor. Paket, özellikle dolandırıcılık ve yasa dışı bahiste kullanılan finansal ve dijital altyapının kesilmesini hedefliyor. Düzenlemelerle birlikte, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, şüpheli banka ve finans hesapları 48 saate kadar askıya alınabilecek. Ayrıca bu suçlarda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesindeki rapor şartı aranmaksızın suça konu menfaate derhal el konulabilecek ve el konulan tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa doğrudan hak sahibine iade edilecektir. Soruşturmalarda gecikme yaşanmaması amacıyla banka ve finans kuruluşlarına, savcı, hâkim veya mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde gönderme zorunluluğu getirilmektedir. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan hesapların önlenmesi için elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır.

Bakan Tunç'tan yasa dışı bahis açıklaması: 'Ağırlaştırılmış cezalar yolda'

MOBİL HATLARDA VE ABONELİKLERDE SIKI DENETİM

Paket ayrıca, GSM hatları üzerinden işlenen dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre, hat abonelikleri yalnızca elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılabilecek ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sınırlama getirilecek. Ölen veya tüzel kişiliği sona eren kişilere ait hatlar, periyodik kontrollerle kapatılacak ve yabancı uyruklulara özel numara tahsisi uygulanacaktır. Bu düzenlemeler, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın hedefleri olan suçun kaynağında tespiti, hızlı müdahale, finansal ve dijital altyapının kesilmesi ve suç gelirlerinin engellenmesi amaçlarına hizmet etmektedir.

