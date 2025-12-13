Hindistan'da Lionel Messi krizi! Coşkuyla gelen taraftarlar öfkeyle döndü

Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Hindistan turu kapsamında Batı Bengal eyaletinde hayranlarının coşkulu karşılaması eşliğinde bir araya geldi.

Saatlerce beklemelerine ve bilet almalarına rağmen Messi'yi göremeyen hayranları, sahayı adeta savaş alanına çevirdi. Öfkeli hayranlar sahaya şişe fırlatırken, stadyuma ciddi zarar verdi.

EYALET BAŞKANINDAN ÖZÜR PAYLAŞIMI

Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün Salt Lake Stadyumu'nda kontrolden çıkan olaylardan ötürü çok rahatsız ve şok oldum." ifadelerini kullanarak özür diledi.

Messi'nin bugün Batı Bengal'de başlayan Hindistan turu, Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi şehirlerinde devam edecek.