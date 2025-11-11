Lionel Messi'nin Barcelona ziyareti hakkında çarpıcı iddia!

Lionel Messi, efsanesi olduğu Barcelona'ya sürpriz bir ziyaret yapmış ve yeni Camp Nou Stadı'nı gezmişti. Foot Mercato ile El Chiringuito De Jugones'e göre ise efsane isim, bu ziyareti kulüp yönetiminden gizli yaptı ve Barcelona Başkanı Joan Laporta’ya politik bir mesaj verdi. İlave olarak da Messi ile Laporta'nın arasının iyi olmadığının altı çizilirken, sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimi için Arjantinli yıldızın muhalif olduğu öne sürüldü.

LIONEL MESSI'DEN JOAN LAPORTA'YA TAVIR

Cadena SER'in haberine göre; son zamanlarda Laporta’nın Messi ile yeniden iletişim kurmaya çalıştığı, ancak Arjantinlinin buna yanaşmadığı bildirildi. Öte yandan bu ziyaretin küçük bir intikam hamlesi olarak yorumlanması gerektiği iddia edildi.