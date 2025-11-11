Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Lionel Messi'nin Barcelona ziyareti hakkında çarpıcı iddia!

Lionel Messi geçtiğimiz günlerde eski takımı Barcelona'yı ziyaret etmişti. Ardından ise Lionel Messi ve Barcelona'ya dönüş ihtimali gündeme taşınırken, İtalya ile Arjantin basınından aksi yönde çarpıcı iddialar geldi.

11.11.2025
11.11.2025
, efsanesi olduğu 'ya sürpriz bir ziyaret yapmış ve yeni Stadı'nı gezmişti. Foot Mercato ile El Chiringuito De Jugones'e göre ise efsane isim, bu ziyareti kulüp yönetiminden gizli yaptı ve Barcelona Başkanı ’ya politik bir mesaj verdi. İlave olarak da Messi ile Laporta'nın arasının iyi olmadığının altı çizilirken, sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimi için Arjantinli yıldızın muhalif olduğu öne sürüldü.

LIONEL MESSI'DEN JOAN LAPORTA'YA TAVIR

Cadena SER'in haberine göre; son zamanlarda Laporta’nın Messi ile yeniden iletişim kurmaya çalıştığı, ancak Arjantinlinin buna yanaşmadığı bildirildi. Öte yandan bu ziyaretin küçük bir hamlesi olarak yorumlanması gerektiği iddia edildi.

Lionel Messi'nin Barcelona ziyareti hakkında çarpıcı iddia!

Sıkça Sorulan Sorular

LIONEL MESSI BARCELONA'DAN NEDEN AYRILMIŞTI?
Kulüp efsanesi, maaş skalasına takılmış ve PSG'ye imza atmıştı.
