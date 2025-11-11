Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Napoli'den stadyum isyanı: Yetkililere seslendiler!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Diego Armando Maradona Stadyumu'nu gündeme taşıdı. Deneyimli yönetici, İtalya futbolunun yetkililerine seslendi.

Napoli'den stadyum isyanı: Yetkililere seslendiler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 17:55

'de yapılanma gündemi devam ediyor. Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, konusuna dikkat çekti.

Napoli'den stadyum isyanı: Yetkililere seslendiler!

NAPOLI'DE STADYUM İSYANI: BAŞKANDAN PSG VE ARSENAL ÖRNEKLERİ!

"Diego Armando Maradona Stadyumu, berbat bir yer. , sahası için bizimle aynı kirayı ödüyor ama tesis tamamen kendi kontrollerinde ve yılda 100 milyon Euro kazanıyorlar. Biz ise stadyuma sadece maç öncesi, sırası ve sonrası; üç gün erişebiliyoruz. Eski bir stadyum, atletizm pisti ve hatta taraftarları daha da uzaklaştıran bir hendek var. Buradaki yetkililer futbolun en büyük düşmanları! Bu sporu önemseyen 25 milyon potansiyel taraftar olduğunu anlamıyorlar. 2013’te ile oynamak için Londra’ya gittik. Emirates’i gezdim, 200 loca ve 60.700 koltuk. Şehir; kulübe, yeni stadyum çevresinde konut inşa etme izni verdi, böylece yatırım hemen geri döndü. Arsenal de 2004’ten beri lig şampiyonu olmasa bile 15 yıl üst seviyede kalabildi. Daha fazla esnekliğe ihtiyacımız var. Kulüpler stadyumlarını konut projeleriyle inşa edebilmeli veya dönüştürebilmeli. Bu gelirler, uzun vadeli yatırımları sürdürebilir."

Napoli'den stadyum isyanı: Yetkililere seslendiler!

Sıkça Sorulan Sorular

NAPOLI BAŞKANI TAM OLARAK NE İSTİYOR?
Aurelio De Laurentiis, şu andaki futbol sistemine dair pek çok şeyin değişmesi gerektiğini öne sürüyor.
