Napoli'den stadyum isyanı: Yetkililere seslendiler!

Napoli'de yapılanma gündemi devam ediyor. Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, stadyum konusuna dikkat çekti.

NAPOLI'DE STADYUM İSYANI: BAŞKANDAN PSG VE ARSENAL ÖRNEKLERİ!

"Diego Armando Maradona Stadyumu, berbat bir yer. PSG, sahası için bizimle aynı kirayı ödüyor ama tesis tamamen kendi kontrollerinde ve yılda 100 milyon Euro kazanıyorlar. Biz ise stadyuma sadece maç öncesi, sırası ve sonrası; üç gün erişebiliyoruz. Eski bir stadyum, atletizm pisti ve hatta taraftarları daha da uzaklaştıran bir hendek var. Buradaki yetkililer futbolun en büyük düşmanları! Bu sporu önemseyen 25 milyon potansiyel taraftar olduğunu anlamıyorlar. 2013’te Arsenal ile oynamak için Londra’ya gittik. Emirates’i gezdim, 200 loca ve 60.700 koltuk. Şehir; kulübe, yeni stadyum çevresinde konut inşa etme izni verdi, böylece yatırım hemen geri döndü. Arsenal de 2004’ten beri lig şampiyonu olmasa bile 15 yıl üst seviyede kalabildi. Daha fazla esnekliğe ihtiyacımız var. Kulüpler stadyumlarını konut projeleriyle inşa edebilmeli veya dönüştürebilmeli. Bu gelirler, uzun vadeli yatırımları sürdürebilir."