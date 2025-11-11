Alperen Şengün için Avrupa detayı: "Rekabetin gururu var"

Houston Rockest, Milwaukee Bucks deplasmanında 122-155 kazandı. Müsabaka sonrasında Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo'nun karşılaşmasını değerlendiren başantrenör Ime Udoka, Avrupalı yıldızlar özelinde ayrıca parantez açtı.

HOUSTON ROCKETS CEPHESİNDE IME UDOKA'DAN ALPEREN ŞENGÜN SÖZLERİ

"Bu rekabetlerde gurur var; çünkü birbirlerini yıllardır tanıyorlar. Birbirlerini iyi tanımaları ve çok fazla maç yapmış olmaları, mücadeleyi biraz daha yoğun hale getiriyor. Luka Doncic ve bu tür oyuncularla karşılaşmalarda her zaman ekstra bir şey olur. Alperen Şengün, Avrupalı yıldızlarla karşılaştığında her zaman özel performanslar gösteriyor. Açıkçası Şengün ile Kevin Durant birbirlerini çok iyi tamamladılar ve dördüncü çeyrekte büyük bir başarı elde ettiler."

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN PERFORMANSI

Houston Rockets ile 39 dakika süre alan Alperen Şengün; 23 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle oynadı.