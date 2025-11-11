Menü Kapat
19°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Alperen Şengün için Avrupa detayı: "Rekabetin gururu var"

NBA'de Milwaukee Bucks ile Houston Rockets karşılaştı. Zorlu mücadeleyi; Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston kazanırken, milli yıldız için başantrenör Ime Udoka'dan kritik tespitler geldi.

Alperen Şengün için Avrupa detayı:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 17:46

Houston Rockest, Milwaukee Bucks deplasmanında 122-155 kazandı. Müsabaka sonrasında Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo'nun karşılaşmasını değerlendiren başantrenör Ime Udoka, Avrupalı yıldızlar özelinde ayrıca parantez açtı.

Alperen Şengün için Avrupa detayı: "Rekabetin gururu var"

HOUSTON ROCKETS CEPHESİNDE IME UDOKA'DAN ALPEREN ŞENGÜN SÖZLERİ

"Bu rekabetlerde gurur var; çünkü birbirlerini yıllardır tanıyorlar. Birbirlerini iyi tanımaları ve çok fazla maç yapmış olmaları, mücadeleyi biraz daha yoğun hale getiriyor. Luka Doncic ve bu tür oyuncularla karşılaşmalarda her zaman ekstra bir şey olur. Alperen Şengün, Avrupalı yıldızlarla karşılaştığında her zaman özel performanslar gösteriyor. Açıkçası Şengün ile Kevin Durant birbirlerini çok iyi tamamladılar ve dördüncü çeyrekte büyük bir başarı elde ettiler."

Alperen Şengün için Avrupa detayı: "Rekabetin gururu var"

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN PERFORMANSI

Houston Rockets ile 39 dakika süre alan Alperen Şengün; 23 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle oynadı.

Sıkça Sorulan Sorular

HOUSTON'DA ALPEREN VE DURANT PROJESİNİN HEDEFİ NEDİR?
Yönetim, sürpriz bir şampiyonluk ihtimali için planlamalar yapıyor.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
