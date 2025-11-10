Menü Kapat
Ramazan Videolu Haber Biyografi
TGRT Haber
Spor
Editor
 Murat Makas

Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı açıklaması

Galatasaray, bahis soruşturmasında adı geçen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı açıklaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
22:24
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
22:24

Türk futbolunda özellikle Süper Lig'de adı bahise karışan futbolcular açıklandı. 'da ve Metehan Baltacı bahis listesinde yer aldı.

Galatasaray bahis soruşturması kapsamında iki futbolcularının Profesyonel Disiplin Kuruluna sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

GALATASARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz, tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur. Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#profesyonel futbol disiplin kurulu
#eren elmalı
#Bahis Soruşturması
#Metehan Baltacı
#Spor
