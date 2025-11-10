Menü Kapat
 Murat Makas

Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu açıklaması

TFF bahis oynayan Süper Lig'deki futbolcuları açıkladı. Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da ikişer futbolcu listeye girdi. Beşiktaş ise "İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu açıklaması
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 20:55

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Beşiktaş futbolcusu Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu listede yer aldı.

Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu açıklaması

BEŞİKTAŞ'TAN BAHİS AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

