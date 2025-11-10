Beşiktaş soyunma odasında büyük kriz! Rafa Silva'dan büyük rest

Süper Lig'in 2025-2026 sezonuna Sergen Yalçın liderliğinde devam eden Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Rafa Silva krizinin ortaya çıktığı iddia edildi.

RAFA SİLVA YÖNETİME REST ÇEKTİ

Socrates'ten Övünç Özdem'in ifadelerine göre; Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasında ipler koptu. Portekizli futbolcu, Sergen Yalçın teknik direktör olarak kaldığı sürece Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istemediğini yönetime bildirdi.

BEŞİKTAŞ'IN İKİ SKORER İSMİNDEN BİRİ

Rafa Silva geçtiğimiz sezondan beri Beşiktaş'ın en etkili isimlerinden biri oldu. Siyah-beyazlılarda bu sezon 5 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Portekizli futbolcu hücum bölgesinde Tammy Abraham ile birlikte en etkili isim oldu.

RAFA SİLVA BONSERVİS DEĞERİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla kariyeri boyunca toplam 65 maçta görev aldı. Portekizli yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 23 gol, 16 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt'ın verilerine göre 7 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız isim, siyah-beyazlılarda forma giydiği süre boyunca sakatlıklar nedeniyle sadece 7 maç kaçırdı.