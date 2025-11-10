Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
16°
 Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş soyunma odasında büyük kriz! Rafa Silva'dan büyük rest

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Rafa Silva arasındaki gerginlik giderek artmaya devam ediyor. Portekizli futbolcunun yönetimle konuşarak Sergen Yalçın konusunda rest çektiği iddia edildi.

Beşiktaş soyunma odasında büyük kriz! Rafa Silva'dan büyük rest
10.11.2025
10.11.2025
16:17

'in 2025-2026 sezonuna liderliğinde devam eden 'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlılarda son olarak krizinin ortaya çıktığı iddia edildi.

Beşiktaş soyunma odasında büyük kriz! Rafa Silva'dan büyük rest

RAFA SİLVA YÖNETİME REST ÇEKTİ

Socrates'ten Övünç Özdem'in ifadelerine göre; Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasında ipler koptu. Portekizli futbolcu, Sergen Yalçın teknik direktör olarak kaldığı sürece Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istemediğini yönetime bildirdi.

Beşiktaş soyunma odasında büyük kriz! Rafa Silva'dan büyük rest

BEŞİKTAŞ'IN İKİ SKORER İSMİNDEN BİRİ

Rafa Silva geçtiğimiz sezondan beri Beşiktaş'ın en etkili isimlerinden biri oldu. Siyah-beyazlılarda bu sezon 5 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Portekizli futbolcu hücum bölgesinde Tammy Abraham ile birlikte en etkili isim oldu.

Beşiktaş soyunma odasında büyük kriz! Rafa Silva'dan büyük rest

RAFA SİLVA BONSERVİS DEĞERİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla kariyeri boyunca toplam 65 maçta görev aldı. Portekizli yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 23 gol, 16 asistlik katkı sağladı. 'ın verilerine göre 7 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız isim, siyah-beyazlılarda forma giydiği süre boyunca sakatlıklar nedeniyle sadece 7 maç kaçırdı.

#Spor
#beşiktaş
#süper lig
#sergen yalçın
#rafa silva
#transfermarkt
#Spor
