Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

İbrahim Hacıosmanoğlu: Hak edenin kazandığı bir sistemi tesis etmek için kararlıyız

Bahis soruşturması Türkiye'de gündem olmaya devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda adaletten taviz vermeyeceklerini ve adil bir ortam oluşturmak istediklerini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İbrahim Hacıosmanoğlu: Hak edenin kazandığı bir sistemi tesis etmek için kararlıyız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 11:58

Türk futbolundaki bahis soruşturması kapsamında aralarında hakem, futbolcu ve yöneticilerin de dahil olduğu bahis soruşturması gündem olmaya devam ediyor. Başkanı , katıldığı toplantıda ''Adaletten taviz vermeden, hak edenin kazandığı sistemi tesis etmek için kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu: Hak edenin kazandığı bir sistemi tesis etmek için kararlıyız

Turkuvaz Medya Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamalarda bulundu. Öncelikli hedeflerinin Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Spor, milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biridir. Bu paydada buluşan herkesin görevi, sporu temiz ve adil bir ortamda geliştirmek, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamaktır. Göreve başlarken adil ve şeffaf olacağımıza söz verdik. Sporu kaosun değil, huzurun merkezi haline getirmek için ilkeli ve tarafsız bir yönetim anlayışını benimsedik. Her camiaya eşit mesafede kalarak Türk futboluna hizmet etmeye çalıştık ve bu anlayıştan ödün vermeyeceğiz" diye konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu: Hak edenin kazandığı bir sistemi tesis etmek için kararlıyız



'MÜCADELEYİ SAHADA YAPALIM'

Türk futbolunu kavgadan uzak, fair-play ruhu ile rekabet eden bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Hacıosmanoğlu, "Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, milletimiz bizden kısır tartışmalar değil, kardeşlik, ve kaliteli futbol bekliyor. Mücadeleyi sahada yapalım, saha dışında dostluğu güçlendirelim. Şampiyon olanı veya küme düşeni hep beraber alkışlayalım" şeklinde konuştu.

'ÜLKEMİZ DEVRİM YAŞADI'

Son yıllarda Türkiye’de sporda önemli gelişmeler yaşandığını belirten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Ülkemiz, her alanda olduğu gibi son yıllarda sporda da devrim yaşadı. Yeni ve modern stadyumlar yapıldı. Çoğu ülkede olmayan stadyum ve tesislere kavuştuk. Bunlar geleceğin Türkiye’sinin teminatı. UEFA'nın bir merkezi İstanbul'da açıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa finalleri düzenledik. Önümüzdeki iki yılda finaller düzenleyeceğiz. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak düzenleyeceğiz. Finallere şimdiden hazırız. Bu dev turnuva, sadece sportif başarı değil ülkemizin organizasyon gücünün küresel konumdaki en güçlü göstergesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılacağından emin olduğuna dikkat çeken İbrahim Hacıosmanoğlu, "Milli takımımız 4 gün sonra Bulgaristan'ı Bursa'da konuk edecek. 18 Kasım'da İspanya ile deplasmanda oynayacağız. Milli takımımızın direkt Dünya Kupası'na gitmesi en büyük arzumuz. Futbolda her an her şey olabilir. Bu yüzden liderliği sonuna kadar kovalayacağız. Play-off'u hemen hemen garantiledik. Dünya Kupası bileti alacağımıza inancım tamdır" cümlelerine yer verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu: Hak edenin kazandığı bir sistemi tesis etmek için kararlıyız



'ADALETTEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda adaletin önemine bir kez daha değinerek, "Futbol sadece bir oyun değil, birliğin ve toplumsal barışın ifadesidir. Bu sevince gölge düşürecek her türlü olumsuzluğun karşısında olacağız. Adaletten taviz vermeden, hak edenin kazandığı bir sistemi tesis etmek için kararlıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Hacıosmanoğlu'na konuşmasının ardından 'Türk futboluna üstün hizmet ödülü' takdim edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahis soruşturmasında şoke eden MASAK raporu! 50 milyonluk işlem hacmi tespit edildi: O hakemin savunması dikkat çekti
Bahis soruşturmasında adı geçen Necip Uysal adliyede!
ETİKETLER
#Spor
#ibrahim hacıosmanoğlu
#tff
#adalet
#türk futbol
#türk futbolu
#Bahis Soruşturması
#Fair-play
#Bahis Soruşturması
#Bİba Hacıosmanoğlu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.