Canlı Yayın
Editor
 Baran Aksoy

Bahis soruşturmasında şoke eden MASAK raporu! 50 milyonluk işlem hacmi tespit edildi: O hakemin savunması dikkat çekti

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bahis soruşturmasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkarken MASAK raporunda bir hakemin banka hesaplarında 50 milyon TL'lik finansal işlem hacmi bulunduğu kaydedildi..

Bahis soruşturmasında şoke eden MASAK raporu! 50 milyonluk işlem hacmi tespit edildi: O hakemin savunması dikkat çekti
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 11:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon sonucunda, aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın da bulunduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Bahis soruşturmasında şoke eden MASAK raporu! 50 milyonluk işlem hacmi tespit edildi: O hakemin savunması dikkat çekti

Bu isimlerden 8’i hakkında tutuklama kararı verilirken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, gazeteci Umut Eken ile hakemler Erkan Arslan, Yakup Yapıcı, Nevzat Okat, Ahmet Kıvan Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman yer aldı.

Bahis soruşturmasında şoke eden MASAK raporu! 50 milyonluk işlem hacmi tespit edildi: O hakemin savunması dikkat çekti

Şüphelilerin sorgularında, hakem Nevzat Okat’ın 2021–2025 yılları arasında yaklaşık 50 milyon 267 bin 645 lira 22 kuruşluk finansal işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.

Bahis soruşturmasında şoke eden MASAK raporu! 50 milyonluk işlem hacmi tespit edildi: O hakemin savunması dikkat çekti

"EĞLENCE AMAÇLI YAPTIK VE SONUCUNDA DA CEZA ALDIK"

Yaklaşık on yıldır hakemlik yaptığını söyleyen Nevzat Okat ise savunmasında, “Bu süreçte yasal bahis haricinde bir kaydım yoktur. Suçsuz bir şekilde hakemlik hayatımız bitti. Biz bir eğlence amaçlı yaptık ve sonucunda da ceza aldık. Ben öğretmenim ve çok üzgünüm.” şeklinde konuştu.

Bahis soruşturmasında şoke eden MASAK raporu! 50 milyonluk işlem hacmi tespit edildi: O hakemin savunması dikkat çekti

"HER OYNADIĞINDA KAYBETTİ"

MASAK raporuna göre Okat’ın 50 milyonu aşkın bankacılık işlem hacmine yönelik savunma yapan avukatı ise, “Şüphelinin savunmasına katılıyoruz, dosya kapsamında sadece MASAK raporu vardır, müvekkil tutuklanmayı ve sevk edilmeyi hak etmiyor. Masak raporunda işleme alınan miktarın 50 milyon olduğu belirtilmiştir. Masak raporlarında aynı para için yapılan işlem eklenir ve katlanarak gider. Müvekkil her oynadığında kaybetmiştir. Müvekkilin bundan dolayı evliliği kötü gitmiştir. Müvekkil daha sonra tekrar evlenmiş ve profesyonel lige çıkmıştır ve bundan sonra üzerine atılı suça ilişkin herhangi bir eylemi olmamıştır. Üzerine atılı suçlamayla ilgili somut bir delil yoktur. Müvekkilin insan olmasından kaynaklı haklarına aykırıdır. Dosyada bir mesajlaşma ve ses kaydı yoktur. Zaten oynadığında da kaybetmiş, profesyonel olmadan önce oynamıştır. Zaten hakemlik mesleğinden de ihraç olarak cezasını çekmiştir.” diyerek tutuklanmamasını talep etti.

Bahis soruşturmasında şoke eden MASAK raporu! 50 milyonluk işlem hacmi tespit edildi: O hakemin savunması dikkat çekti

EYÜPSPOR BAŞKANI TELEFONUNU VERMEDİ

Eyüpspor’un başkanı Murat ÖZKAYA içinse hakimlik; futbol liglerinde yer alan futbolcu, hakem, kulüp başkanı, üst kurululuş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik bakımından büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, yöneticiliğini yaptığı müsabaka sonucunu etkilemek adına teklif aldığı açık kaynak araştırma raporunda yer aldığı belirtildi. Özkaya’nın yakalanma anında cep telefonu şifresini kolluk güçleri ile paylaşmadığı da gözönüne alındığında şüphelinin müsabaka sonucunu etkilediğine yönelik eylemlerde bulunduğu değerlendirildi.

