19°
 Onur Kaya

Galatasaraylı Metehan Baltacı'dan bahis itirafı!

Türk futbolundaki bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen futbolcular arasında yer alan Galatasaraylı Metehan Baltacı'dan açıklama geldi. Bahis oynadığını itiraf eden Baltacı, formasını giydiği takımların maçlarına bahis yapmadığını belirtti.

Galatasaraylı Metehan Baltacı'dan bahis itirafı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 03:16
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
03:16

Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Bahis oynadığı tespit edilen isimler arasında yer alan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bahis oynadığını itiraf eden 23 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

Galatasaraylı Metehan Baltacı'dan bahis itirafı!

"Adımın, Türkiye Federasyonu tarafından yürütülen bir disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim. Bugüne kadar sahada her zaman emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım. Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim.

"FORMASINI GİYDİĞİM TAKIMLARA BAHİS YAPMADIM"

Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki, bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır.

Galatasaraylı Metehan Baltacı'dan bahis itirafı!

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum. Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Özellikle belirtmek isterim ki, bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum."

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#türkiye futbol federasyonu
#profesyonel futbol disiplin kurulu
#Bahis Soruşturması
#Metehan Baltacı
#Spor
