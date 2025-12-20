Fenerbahçe'de sezonun hedefi belirlendi!

Fenerbahçe'de galibiyet röportajları gelmeye devam ediyor. Fenerbahçeli yıldızlar, Eyüpspor karşısındaki net galibiyetin ardından tek bir hedef gösterdi.

FENERBAHÇE'DE FRED SEZONUN KALANINA ODAKLANDI

"Çok iyi bir durumdayız. Sezonun ilk kısmında iyi bir yoldayız. Yılı iyi bitiriyoruz. Kupada bir Beşiktaş maçı da var. Bugün iyi bir maç ortaya koyduk. Bugün önemli bir maçtı. Dinleneceğiz, ligin geri kalanı için yüzde yüz bir şekilde hareket edeceğiz, çalışacağız. Sezonun ilk kısmı için önemliydi, ikinci kısmı çok önemli. Birlikte hareket ediyor olmak önemli. Saha içinde takım arkadaşınızın nerede olacağını bilmeniz, ona göre hareket etmeniz, uyum sağlamanız çok önemli. Asensio, Talisca, Oğuz ve tüm hücum oyuncularının hangi pozisyonda olduğunu biliyor olmanız çok önemli. Bu büyük bir anlam ifade ediyor. Antrenmanlarda da iyi iş çıkarıyoruz. Ligin geri kalanı için de iyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Aramızda güçlü bir uyum, güçlü bir kimya var. Biz güçlü bir aileyiz. Sezonun kalanında böyle devam etmeliyiz. Bu sene şampiyon olacağız."

İSMAİL YÜKSEK'TEN OLUMLU YAKLAŞIM

"Kazandığımız için mutluyuz. Son 6 ayda yaşanmayan hiçbir şey kalmadı bu camiada. Her şeye rağmen ayaktayız. Bu taraftar, bu camia kenetlendiği sürece önümüzde kimse duramaz. Bunu herkes biliyor. Bu camiayı mutlu edeceğiz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız."

JAYDEN OOSTERWOLDE DE İYİ YOLDA OLDUKLARINI BELİRTTİ

"Son iki maç özelinde çok iyi oynadık. Zaten takım olarak çalışıyoruz ve meyvesini alıyoruz. Bu bir takım performansı. Gol yemeden kazandığımız için de çok ama çok mutluyuz. Elde ettiğimiz 3 puandan ötürü de mutluyuz. Bu şekilde devam etme niyetindeyiz. İyi bir sezon geçiriyoruz. Sezon içerisinde takımda ve yönetimde değişiklikler oldu. Fakat, bizler iyi maçlar çıkardık. Öz güvenli hareket ediyoruz. İvmemizi yukarı çıkartma niyetindeyiz sezonun kalan kısmında."