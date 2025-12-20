Menü Kapat
12°
Yaşam
Editor
Editor
 | TGRT Haber

Yarın (21 Aralık) kandil mi, ne kandili? Kandil gecesi hangi gün? Dini günler listesi ve takvimi

Kandil geceleri, islam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teâlâ bu gecelerdeki dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bu anlamlı günde müslümanlar, ibadetlerine yoğunlaşırken kalp kırmamaya dikkat ederler. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Kandil günlerini öğrenmek isteyenler ise dini günler takvimine odaklandı. Peki Yarın kandil mi, ne kandili? İşte, kandil günleri

Yarın (21 Aralık) kandil mi, ne kandili? Kandil gecesi hangi gün? Dini günler listesi ve takvimi
2025 yılında , Mirac Kandili ve Mevlid Kandili geride kaldı. Halk arasında "" olarak bilinen Receb, ve aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılınmıştır. Kandil günlerinde ibadetlerine yoğunlaşmak isteyenler ise kandil takvimine odaklandı. Receb ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir.Perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaib kandili idrak ediliyor. Peki 21 Aralık kandil mi, ne kandili? İşte, dini günler takvimi…

YARIN (21 ARALIK) KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir.

Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılmıştır. Üç ayların başlangıcı 21 Aralık Pazar günüdür.

Yarın (21 Aralık) kandil mi, ne kandili? Kandil gecesi hangi gün? Dini günler listesi ve takvimi

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevablar verilir.

2026 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

Mirac Kandili
15 Ocak 2026 Perşembe
26 Receb 1447

Berat Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi
14 Şaban 1447

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
19 Şubat 2026 Perşembe
1 Ramazan 1447

Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi
26 Ramazan 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
20 Mart 2026 Cuma
1 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi
2 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
22 Mart 2026 Pazar
3 Şevval 1447

Yarın (21 Aralık) kandil mi, ne kandili? Kandil gecesi hangi gün? Dini günler listesi ve takvimi

Terviye Günü
25 Mayıs 2026 Pazartesi
8 Zilhicce 1447

Arefe Günü
26 Mayıs 2026 Salı
9 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 1. Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba
10 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 2. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe
11 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 3. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma
12 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 4. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi
13 Zilhicce 1447

Hicri Yılbaşı Gecesi
15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448

Hicri Yılbaşı Günü
16 Haziran 2026 Salı
1 Muharrem 1448

Aşûre Gecesi
24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe
9 / 10 Muharrem 1448

Aşûre Günü
25 Haziran 2026 Perşembe
10 Muharrem 1448

Mevlid Kandili
24 Ağustos 2026 Pazartesi
11 Rebiulevvel 1448

Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448

Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448

#ramazan
#üç aylar
#Şaban
#miraç kandili
#regaib kandili
#Kandil Günleri
#Receb
#Yaşam
