Yarın (21 Aralık) kandil mi, ne kandili? Kandil gecesi hangi gün? Dini günler listesi ve takvimi

2025 yılında Regaib Kandili, Mirac Kandili ve Mevlid Kandili geride kaldı. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılınmıştır. Kandil günlerinde ibadetlerine yoğunlaşmak isteyenler ise kandil takvimine odaklandı. Receb ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir.Perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaib kandili idrak ediliyor. Peki 21 Aralık kandil mi, ne kandili? İşte, dini günler takvimi…

YARIN (21 ARALIK) KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir.

Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılmıştır. Üç ayların başlangıcı 21 Aralık Pazar günüdür.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevablar verilir.

2026 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

Mirac Kandili

15 Ocak 2026 Perşembe

26 Receb 1447

Berat Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi

14 Şaban 1447

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

19 Şubat 2026 Perşembe

1 Ramazan 1447

Kadir Gecesi

16 Mart 2026 Pazartesi

26 Ramazan 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

20 Mart 2026 Cuma

1 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi

2 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

22 Mart 2026 Pazar

3 Şevval 1447

Terviye Günü

25 Mayıs 2026 Pazartesi

8 Zilhicce 1447

Arefe Günü

26 Mayıs 2026 Salı

9 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 1. Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba

10 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 2. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe

11 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 3. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma

12 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 4. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi

13 Zilhicce 1447

Hicri Yılbaşı Gecesi

15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı

29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448

Hicri Yılbaşı Günü

16 Haziran 2026 Salı

1 Muharrem 1448

Aşûre Gecesi

24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe

9 / 10 Muharrem 1448

Aşûre Günü

25 Haziran 2026 Perşembe

10 Muharrem 1448

Mevlid Kandili

24 Ağustos 2026 Pazartesi

11 Rebiulevvel 1448

Üç Ayların Başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe

1 Receb 1448

Regaib Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe

1 Receb 1448