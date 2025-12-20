Yarın (21 Aralık) kandil mi, ne kandili? Kandil gecesi hangi gün? Dini günler listesi ve takvimi

Kategoriler
2025 yılında Regaib Kandili, Mirac Kandili ve Mevlid Kandili geride kaldı. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılınmıştır. Kandil günlerinde ibadetlerine yoğunlaşmak isteyenler ise kandil takvimine odaklandı. Receb ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir.Perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaib kandili idrak ediliyor. Peki 21 Aralık kandil mi, ne kandili? İşte, dini günler takvimi…
YARIN (21 ARALIK) KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir.
Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılmıştır. Üç ayların başlangıcı 21 Aralık Pazar günüdür.
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevablar verilir.
2026 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER
Mirac Kandili
15 Ocak 2026 Perşembe
26 Receb 1447
Berat Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi
14 Şaban 1447
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
19 Şubat 2026 Perşembe
1 Ramazan 1447
Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi
26 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
20 Mart 2026 Cuma
1 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi
2 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
22 Mart 2026 Pazar
3 Şevval 1447
Terviye Günü
25 Mayıs 2026 Pazartesi
8 Zilhicce 1447
Arefe Günü
26 Mayıs 2026 Salı
9 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 1. Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba
10 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 2. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe
11 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 3. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma
12 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 4. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi
13 Zilhicce 1447
Hicri Yılbaşı Gecesi
15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448
Hicri Yılbaşı Günü
16 Haziran 2026 Salı
1 Muharrem 1448
Aşûre Gecesi
24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe
9 / 10 Muharrem 1448
Aşûre Günü
25 Haziran 2026 Perşembe
10 Muharrem 1448
Mevlid Kandili
24 Ağustos 2026 Pazartesi
11 Rebiulevvel 1448
Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448