Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan soruşturma sonrasında ilk sözler!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan soruşturma sürecine dair ilk demeçler geldi. Ne zaman çağrılırsa hazır olduğunu özellikle belirten başkan, camiaya da teşekkür etti.

"Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum desteklerden. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır. Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim, başkaları gibi değilim. Veremeyeceğimiz hesabımız yok. Taraftarın desteği çok duygulandırdı. İnşallah taraftarımızı çok mutlu edeceğiz. İyi ki bu büyük camianın bir parçasıyım. Benim hayatımdaki en büyük gurur ve onur bu kulübün başkanı olmak. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok."