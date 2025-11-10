TFF, Eren Elmalı’yı A milli takım kadrosundan çıkardı

Bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun PFDK’ya sevk edilmesinin ardından, A Milli Takım’da da değişiklik yapıldı. TFF, Eren Elmalı’nın aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

EREN ELMALI AÇIKLAMASI

Federasyondan yapılan resmi açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Millî Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre A Millî Takım kadrosundan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım kadrosundan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı kadrosundan Ege Albayrak çıkarıldı.

