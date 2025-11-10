Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TFF bahisçi futbolcuların isimlerini açıkladı. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Necip Uysal; Galatasaray'da ise Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bahisten sevk edildi. TFF 2. ve 3. Lig maçlarını erteledi.
Bahis skandalında adı geçen futbolcular:
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1 ERSİN DESTANOĞLU
2 NECİP UYSAL
CORENDON ALANYASPOR
3 İZZET ÇELİK
4 ENES KESKİN
5 YUSUF ÖZDEMİR
6 BEDİRHAN ÖZYURT
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7 EFE DOĞAN
8 FURKAN ORAK
GALATASARAY A.Ş.
9 METEHAN BALTACI
10 EVREN EREN ELMALI
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
11 MUHAMMET TAHA GÜNEŞ
12 NAZIM SANGARE
GÖZTEPE A.Ş.
13 İZZET FURKAN MALAK
14 UĞUR KAAN YILDIZ
HESAP.COM ANTALYASPOR
15 KEREM KAYAARASI
İKAS EYÜPSPOR
16 MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ
KASIMPAŞA A.Ş.
17 EGE ALBAYRAK
18 ALİ EMRE YANAR
MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
19 FURKAN BEKLEVİÇ
20 KEREM YUSUF SİRKECİ
SAMSUNSPOR A.Ş.
21 CELİL YÜKSEL
TRABZONSPOR A.Ş.
22 BORAN BAŞKAN
23 SALİH MALKOÇOĞLU
TÜMOSAN KONYASPOR
24 ADİL DEMİRBAĞ
25 ALASSANE NDAO
ZECORNER KAYSERİSPOR
26 BERKAN ASLAN
27 ABDULSAMET BURAK
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
1 ALİ FİDAN
2 YÜCEL GÜROL
3 BARIŞ TİMUR
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
4 HASAN AKSU
5 ALPEREN SELVİ
AMED SPORTİF FAALİYETLER
6 OKTAY AYDİN
7 UĞUR ADEM GEZER
8 ARDA KEMAL GÜLMEZ
9 BARTU KAYA
10 ALBERK KOÇ
ARCA ÇORUM FK
11 HASAN HÜSEYİN AKINAY
12 ATAKAN CANGÖZ
13 ÜZEYİR ERGÜN
14 EREN KARADAĞ
15 KADİR SEVEN
16 ARDA HİLMİ ŞENGÜL
ATAKAŞ HATAYSPOR A.Ş.
17 CENGİZ DEMİR
18 SELİMCAN TEMEL
ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
19 EMİRCAN ÇİÇEK
20 YUSUF ERATA
21 BATUHAN İŞEN
22 HAKAN YEŞİL
BANDIRMASPOR
23 TOLGA KALENDER
BOLUSPOR
24 ENSAR BİLİR
25 TEMEL ÇAKMAK
26 MUSTAFA ALPTEKİN ÇAYLI
27 İSMAİL KALBURCU
28 ABDULSAMET KIRIM
29 ORKUN ÖZDEMİR
30 ABDURRAHMAN ÜRESİN
EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
31 EMİRHAN BALARISI
32 EMRE KAPLAN
33 YUSUF SAİTOĞLU
EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
34 ALPER BURAK DUMAN
35 BERKAN MAHMUT KESKİN
ERZURUMSPOR FK
36 MURAT CEM AKPINAR
37 CENGİZHAN BAYRAK
38 MERT ÖNAL
39 MUHAMMED FURKAN ÖZHAN
40 İLKAN SEVER
41 HÜSAMETTİN YENER
ESENLER EROKSPOR
42 OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN
43 YUNUS EMRE GEDİK
44 ENES İŞİK
45 MUHAMMED ARDA KAHVECİ
46 MUHAMMED BİRKAN TETİK
İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
47 FARUK CAN GENÇ
48 MUSTAFA TAŞDEMİR
İSTANBULSPOR A.Ş.
49 ABDULLAH DIJLAN AYDIN
50 KEREM KABADAYI
51 YUSUF ALİ ÖZER
52 ENVER AZMİ SARIALİOĞLU
53 FATİH TULTAK
54 ALİ ŞAHİN YILMAZ
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
55 BARTU GÖÇMEN
56 FIRAT İNAL
57 SAMET KARABATAK
58 KADİR KAAN YURDAKUL
ÖZBELSAN SİVASSPOR
59 MEHMET ALBAYRAK
60 AHMET ABDULLAH ÇAKMAK
61 MERT ÇELİK
62 ÇAĞLAYAN MENDERES
63 ALİ ŞAŞAL VURAL
SAKARYASPOR A.Ş.
64 ABDURRAHMAN BAYRAM
65 ÖMER BERİŞ
66 YUNUS EMRE TEKOĞUL
67 ARDA TÜRKEN
SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.
68 BURAK ASAN
69 ERHAN ÇELENK
70 SELİM DİLLİ
71 MESUT CAN TUNALI
SİPAY BODRUM FK
72 ALİ AYTEMUR
73 BERŞAN YAVUZAY
SMS GRUP SARIYERSPOR
74 ENGİN KADİR GICIR
75 AHMET EMİN KESKİN
76 EDİS KÖKSALDI
77 MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI