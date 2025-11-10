Menü Kapat
16°
TFF bahisçi futbolcuların isimlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1024 futbolcuyu bahis sebebiyle PFDK'ya sevk etti. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Necip Uysal; Galatasaray'da ise Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bahisten sevk edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
19:10
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
19:24

TFF bahisçi futbolcuların isimlerini açıkladı. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Necip Uysal; Galatasaray'da ise Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bahisten sevk edildi. TFF 2. ve 3. Lig maçlarını erteledi.

Bahis skandalında adı geçen futbolcular:

SÜPER LİG

BEŞİKTAŞ A.Ş.

1 ERSİN DESTANOĞLU

2 NECİP UYSAL

CORENDON ALANYASPOR

3 İZZET ÇELİK

4 ENES KESKİN

5 YUSUF ÖZDEMİR

6 BEDİRHAN ÖZYURT

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

7 EFE DOĞAN

8 FURKAN ORAK

GALATASARAY A.Ş.

9 METEHAN BALTACI

10 EVREN EREN ELMALI

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

11 MUHAMMET TAHA GÜNEŞ

12 NAZIM SANGARE

GÖZTEPE A.Ş.

13 İZZET FURKAN MALAK

14 UĞUR KAAN YILDIZ

HESAP.COM ANTALYASPOR

15 KEREM KAYAARASI

İKAS EYÜPSPOR

16 MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ

KASIMPAŞA A.Ş.

17 EGE ALBAYRAK

18 ALİ EMRE YANAR

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

19 FURKAN BEKLEVİÇ

20 KEREM YUSUF SİRKECİ

SAMSUNSPOR A.Ş.

21 CELİL YÜKSEL

TRABZONSPOR A.Ş.

22 BORAN BAŞKAN

23 SALİH MALKOÇOĞLU

TÜMOSAN KONYASPOR

24 ADİL DEMİRBAĞ

25 ALASSANE NDAO

ZECORNER KAYSERİSPOR

26 BERKAN ASLAN

27 ABDULSAMET BURAK

1. LİG


ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

1 ALİ FİDAN

2 YÜCEL GÜROL

3 BARIŞ TİMUR

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

4 HASAN AKSU

5 ALPEREN SELVİ

AMED SPORTİF FAALİYETLER

6 OKTAY AYDİN

7 UĞUR ADEM GEZER

8 ARDA KEMAL GÜLMEZ

9 BARTU KAYA

10 ALBERK KOÇ

ARCA ÇORUM FK

11 HASAN HÜSEYİN AKINAY

12 ATAKAN CANGÖZ

13 ÜZEYİR ERGÜN

14 EREN KARADAĞ

15 KADİR SEVEN

16 ARDA HİLMİ ŞENGÜL

ATAKAŞ HATAYSPOR A.Ş.

17 CENGİZ DEMİR

18 SELİMCAN TEMEL

ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

19 EMİRCAN ÇİÇEK

20 YUSUF ERATA

21 BATUHAN İŞEN

22 HAKAN YEŞİL

BANDIRMASPOR

23 TOLGA KALENDER

BOLUSPOR

24 ENSAR BİLİR

25 TEMEL ÇAKMAK

26 MUSTAFA ALPTEKİN ÇAYLI

27 İSMAİL KALBURCU

28 ABDULSAMET KIRIM

29 ORKUN ÖZDEMİR

30 ABDURRAHMAN ÜRESİN

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR

31 EMİRHAN BALARISI

32 EMRE KAPLAN

33 YUSUF SAİTOĞLU

EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

34 ALPER BURAK DUMAN

35 BERKAN MAHMUT KESKİN

ERZURUMSPOR FK

36 MURAT CEM AKPINAR

37 CENGİZHAN BAYRAK

38 MERT ÖNAL

39 MUHAMMED FURKAN ÖZHAN

40 İLKAN SEVER

41 HÜSAMETTİN YENER

ESENLER EROKSPOR

42 OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN

43 YUNUS EMRE GEDİK

44 ENES İŞİK

45 MUHAMMED ARDA KAHVECİ

46 MUHAMMED BİRKAN TETİK

İMAJ ALTYAPI VAN FUTBOL KULÜBÜ

47 FARUK CAN GENÇ

48 MUSTAFA TAŞDEMİR

İSTANBULSPOR A.Ş.

49 ABDULLAH DIJLAN AYDIN

50 KEREM KABADAYI

51 YUSUF ALİ ÖZER

52 ENVER AZMİ SARIALİOĞLU

53 FATİH TULTAK

54 ALİ ŞAHİN YILMAZ

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

55 BARTU GÖÇMEN

56 FIRAT İNAL

57 SAMET KARABATAK

58 KADİR KAAN YURDAKUL

ÖZBELSAN SİVASSPOR

59 MEHMET ALBAYRAK

60 AHMET ABDULLAH ÇAKMAK

61 MERT ÇELİK

62 ÇAĞLAYAN MENDERES

63 ALİ ŞAŞAL VURAL

SAKARYASPOR A.Ş.

64 ABDURRAHMAN BAYRAM

65 ÖMER BERİŞ

66 YUNUS EMRE TEKOĞUL

67 ARDA TÜRKEN

SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.

68 BURAK ASAN

69 ERHAN ÇELENK

70 SELİM DİLLİ

71 MESUT CAN TUNALI

SİPAY BODRUM FK

72 ALİ AYTEMUR

73 BERŞAN YAVUZAY

SMS GRUP SARIYERSPOR

74 ENGİN KADİR GICIR

75 AHMET EMİN KESKİN

76 EDİS KÖKSALDI

77 MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI

TGRT Haber
