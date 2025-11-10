Menü Kapat
16°
Spor
 | Murat Makas

TFF yarın olağanüstü toplanıyor: 32'si Süper Lig'de 1020 futbolcu bahis oynadı

Bahis skandalı soruşturması sürerken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yarın acil toplanma kararı aldı. Bin 20 futbolcunun bahis oynadığı 32 futbolcunun Süper Lig'de olduğu öne sürülüyor.

bahis soruşturması ve Başkanı Murat Özkaya'nın tutuklanmasıyla çalkalanıyor. Bahis skandalında bazı kulüp yöneticileri ve futbolcuların da belirlendiği açıklandı. Yeni iddialara göre 1020 futbolcu bahis oynadı. Bahis oynayan futbolcuların 32'sini Süper Lig'de oynadığı öne sürülüyor.

GALATASARAYLI FUTBOLCU ARALARINDA

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Tahir Kum, 47 futbolcuyla ilgili soruşturmanın sürdürüğünü belirtti. Tahir Kum, Milli takımda oynayan Galatasaraylı bir futbolcunun 5 yıl önce bahis oynadığı tespit edilip soruşturmaya dahil olduğunu söyledi.

TFF yarın olağanüstü toplanıyor: 32'si Süper Lig'de 1020 futbolcu bahis oynadı

BAHİS SKANDALINDA NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem ile bazı kulüp yetkililerinin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025'de '371 hakemin bahis hesabının bulunduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' şeklindeki sözlerinin ihbar kabul edildiği soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 19'u da tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı.

TFF yarın olağanüstü toplanıyor: 32'si Süper Lig'de 1020 futbolcu bahis oynadı

Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri alınan 19 şüpheliden 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da olduğu 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

