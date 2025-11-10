Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklandı

Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, gazeteci Umut Eken ve 17 hakem için tutuklama talep edilmişti. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem tutuklandı.

Soruşturmada 6 hakem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 8 şüpheliye tutuklama olduğu belirtilirken hakem Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini ifade etmişti. TFF organı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği, 3 hakem için incelemenin sürdüğü aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘Müsabaka Sonucunu Etkileme’ suçlarından; gazeteci Umut Eken hakkında ise sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı iddiasıyla ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan gözaltı kararı verilmişti.