Türk futbolunda bahis depremi! TFF ligleri erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

2. VE 3. LİG MAÇLARI ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, aldığı kararla bazı ligleri erteledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nesine 2. Lig'den 282 ve Nesine 3. Lig'den 629 oyuncunun bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından bu liglere 2 hafta ara verildi.

Bu kararla birlikte Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in sezon planlaması da değişti.

SÜPER LİG VE 1. LİG DEVAM EDECEK

Öte yandan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig takviminde ise herhangi bir değişiklik olmadığı, maçların planlandığı şekilde oynanmaya devam edeceği öğrenildi.