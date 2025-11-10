Bahisçi futbolcular ne ceza alacak? İşte Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi

Türk futbolunu derinden sarsan bahis soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan futbolcuların olduğu listede futbolcular tek tek açıklandı. Toplamda 1024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince sevk edildi.

57. MADDE NE DİYOR?

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, futbolcuların ve futbol camiasına dahil kişilerin bahisle ilişkisini açıkça yasaklıyor:

"a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren kuruluşlarda doğrudan ya da dolaylı olarak görev veya menfaat sahibi olamazlar."

Bu maddede belirtilen yasağı ihlal eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalıyor.

İŞTE O MADDE

MADDE 57 – BAHİS

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya

da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya

da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme,

organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya

dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan

reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada

tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri

ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

Bu yasağa uyulmaması halinde:

21

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü

ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3

puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde

4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil

cezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde

1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil

cezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000-

TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

verilir.