16°
Bahisçi futbolcular ne ceza alacak? İşte Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi

TFF, bahis oynayan 1024 futbolcunun ismini açıklarken Süper Lig'de de bahise karışan futbolcular gündem oldu. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan futbolcular listede yer aldı. TFF Futbol Disiplin Talimatı’na göre bu futbolcuların alacağı ceza ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Bahisçi futbolcular ne ceza alacak? İşte Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi
Türk futbolunu derinden sarsan bahis soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye , profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk etti.

Bahisçi futbolcular ne ceza alacak? İşte Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan futbolcuların olduğu listede tek tek açıklandı. Toplamda 1024 futbolcu, Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince sevk edildi.

Bahisçi futbolcular ne ceza alacak? İşte Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi

57. MADDE NE DİYOR?

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, futbolcuların ve futbol camiasına dahil kişilerin bahisle ilişkisini açıkça yasaklıyor:

"a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.
b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren kuruluşlarda doğrudan ya da dolaylı olarak görev veya menfaat sahibi olamazlar."

Bu maddede belirtilen yasağı ihlal eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalıyor.

Bahisçi futbolcular ne ceza alacak? İşte Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi

İŞTE O MADDE

MADDE 57 – BAHİS
(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;
a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya
da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.
b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya
da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme,
organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya
dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan
reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada
tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri
ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

Bu yasağa uyulmaması halinde:
21
a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü
ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3
puan tenzil cezası,
b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde
4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil
cezası,
c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde
1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil
cezası,
d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000-
TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,
verilir.

