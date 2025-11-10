Menü Kapat
Spor
Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'dan bahis açıklaması! Karşı hamle yapacaklar

Bahis skandalında ismi geçen futbolcular açıklandı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Süper Lig'de Beşiktaş'ta forma giyen kaptan Necip Uysal ve kaleci Ersin Destanoğlu bahis ile ilgili açıklama yaptı.

Türk futboluna kara leke olarak geçen bahis skandalında soruşturmalar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULAR

Trendyol Süper Lig'den PFDK'ya sevk edilen futbolcular şöyle:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Galatasaray: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı
Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız
Antalyaspor: Kerem Kayaarası
Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor: Celil Yüksel
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak

NECİP UYSAL'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen isimler arasında yer almasına ilişkin açıklamada bulundu. Necip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

ERSİN DESTANOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonunun 10.11.2025 tarihli 'Disiplin Sevkleri' başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir. Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim. İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek, hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

