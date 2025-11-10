1024 futbolcu bahis oynadığı için disipline sevk edildi! PFDK’nın listesinde hangi futbolcular var?

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı belirlenen futbolcuların listesini yayımladı.

TFF Hukuk Kurulu, aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu’nun da bulunduğu 1024 oyuncunun, profesyonel liglere yönelik olarak sürdürülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının saptandığını ifade etti.

Bahis oynadığı tespit edilen futbolcular, geçici olarak disiplin kuruluna aktarılmıştır.

TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de maç takviminin 2 hafta ertelenmesine karar verildi.

SÜPER LİG'DEN HANGİ TAKIMDAN HANGİ OYUNCULAR BAHİS LİSTESİNDE?

Beşiktaş: Necip Uysal, Ersin Destanoğlu

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt.

Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

Göztepe: Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız.

Gaziantep FK: Taha Güneş, Nazım Sangare

Antalyaspor: Kerem Kayaarası

Eyüpspor: Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci.

Samsunspor: Celil Yüksel

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu.