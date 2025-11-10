1024 futbolcu bahis oynadığı için disipline sevk edildi! PFDK’nın listesinde hangi futbolcular var?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı belirlenen futbolcuların listesini yayımladı.
TFF Hukuk Kurulu, aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu’nun da bulunduğu 1024 oyuncunun, profesyonel liglere yönelik olarak sürdürülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının saptandığını ifade etti.
Bahis oynadığı tespit edilen futbolcular, geçici olarak disiplin kuruluna aktarılmıştır.
TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de maç takviminin 2 hafta ertelenmesine karar verildi.
Beşiktaş: Necip Uysal, Ersin Destanoğlu
Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt.
Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı
Göztepe: Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız.
Gaziantep FK: Taha Güneş, Nazım Sangare
Antalyaspor: Kerem Kayaarası
Eyüpspor: Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci.
Samsunspor: Celil Yüksel
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu.