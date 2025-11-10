Murat Özkaya kimdir nereli? Bahis soruşturması kapsamında tutuklandı

Kamuoyunda hakemlerin bahis platformlarına üyelikleriyle bilinen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 zanlı, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen “Bahis” soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

MURAT ÖZKAYA KİMDİR?

Murat Özkaya, 22 Mart 1971 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Kamuoyu tarafından iş insanı ve spor yöneticisi olarak tanınıyor.

Otomotiv kiralama alanında faaliyet gösteren Metal Oto’nun kurucusu olan Özkaya, Türkiye genelinde yaklaşık 9 bin araçlık bir filoya sahip.