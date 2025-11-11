Bahis soruşturmasında adı geçen Necip Uysal adliyede!

Bahis soruşturması kapsamında birçok futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlan Adliyesi'ne geldi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Uysal, avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

"HAYATIM BOYUNCA HİÇ OYNAMADIM"

Necip Uysal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."