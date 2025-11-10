Eren Elmalı nereli kaç yaşında? TFF bahis soruşturmasında adı geçti Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis araştırması kapsamında PFDK’ye yönlendirilen Eren Elmalı’nın A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

Kadronun dışında kalması ve TFF’nin yürüttüğü incelemede adının geçmesiyle birlikte Eren Elmalı, en fazla merak edilen isimlerden biri oldu.

EREN ELMALI KİMDİR?

Evren Eren Elmalı 7 Temmuz 2000 tarihinde Kartal'da doğdu. Kasımpaşa ekibinde savunma mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

Profesyonel futbol yaşamına Kasımpaşa kulübünde başlangıç yaptı. Ardından sırasıyla Silivrispor, Trabzonspor ve Galatasaray'da oynadı.

Sol bekte görev alan 1,80 boyundaki Eren Elmalı, sol ayağını etkili şekilde kullanabiliyor.

Elmalı, 2021 yılında Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı kadrosunda yer aldı.

7 Eylül 2021’de İskoçya 21 yaş altı millî futbol takımıyla 1-1 berabere kalınan maçta Türkiye U-21 formasıyla ilk kez forma giydi.

Elmalı, 7 Haziran 2022’de Litvanya ile oynanan UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında Türkiye millî futbol takımı formasıyla ilk resmî maçına çıktı.