Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Eren Elmalı nereli kaç yaşında? TFF bahis soruşturmasında adı geçti Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Eren Elmalı, TFF’nin bahis incelemesi kapsamında gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması çerçevesinde PFDK’ye sevk edilen Eren Elmalı’nın A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eren Elmalı nereli kaç yaşında? TFF bahis soruşturmasında adı geçti Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 23:56

, araştırması kapsamında ’ye yönlendirilen ’nın A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

Kadronun dışında kalması ve TFF’nin yürüttüğü incelemede adının geçmesiyle birlikte Eren Elmalı, en fazla merak edilen isimlerden biri oldu.

Eren Elmalı nereli kaç yaşında? TFF bahis soruşturmasında adı geçti Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

EREN ELMALI KİMDİR?

Evren Eren Elmalı 7 Temmuz 2000 tarihinde Kartal'da doğdu. Kasımpaşa ekibinde savunma mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

Profesyonel futbol yaşamına Kasımpaşa kulübünde başlangıç yaptı. Ardından sırasıyla Silivrispor, Trabzonspor ve Galatasaray'da oynadı.

Sol bekte görev alan 1,80 boyundaki Eren Elmalı, sol ayağını etkili şekilde kullanabiliyor.

Eren Elmalı nereli kaç yaşında? TFF bahis soruşturmasında adı geçti Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Elmalı, 2021 yılında Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı kadrosunda yer aldı.

7 Eylül 2021’de İskoçya 21 yaş altı millî futbol takımıyla 1-1 berabere kalınan maçta Türkiye U-21 formasıyla ilk kez forma giydi.

Elmalı, 7 Haziran 2022’de Litvanya ile oynanan UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında Türkiye millî futbol takımı formasıyla ilk resmî maçına çıktı.

Sıkça Sorulan Sorular

Eren Elmalı neden A Millî Takım kadrosundan çıkarıldı?
TFF’nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında PFDK’ye sevk edilmesi nedeniyle Eren Elmalı aday kadrodan çıkarıldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen futbolcular ceza alacak mı?
ETİKETLER
#futbolcu
#pfdk
#türkiye futbol federasyonu
#a milli takım
#bahis
#eren elmalı
#Kasımpaşa Futbol Kulübü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.