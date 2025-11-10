Bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen futbolcular ceza alacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis incelemesi büyüdü. Hakemlerin ardından futbolcular da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yollandı.

TFF, en az bir kere bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun adını duyurdu.

Süper Lig'den 27 oyuncu yer aldı. Toplamda 1024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca sevk edildi.

PFDK'YA SEVK EDİLEN FUTBOLCULAR CEZA ALACAK MI?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi:

"Bu talimet kapsamındaki kişilerin;

"a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanlarının kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir."