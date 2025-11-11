Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan'a mesaj: Bu sefer çıtayı daha da yukarı çekti!

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan hakkındaki olumlu açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Yıldız golcü, Suudi Arabistan halkına seslendi ve 'ben de sizden biriyim' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan'a mesaj: Bu sefer çıtayı daha da yukarı çekti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 18:15

'nun 'daki kariyeri devam ederken, Portekizli isimden de flaş açıklamalar geliyor. Esasen ise yaşayan efsane, 'nden sonra şimdi de ülkenin kendisine bambaşka bir mesaj verdi.

Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan'a mesaj: Bu sefer çıtayı daha da yukarı çekti!

CRISTIANO RONALDO'DAN SUUDİ ARABİSTAN GÜZELLEMELERİ

Portekizli süperstar; geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Pro Lig'i övmüş ve seviyesinin, İspanya ile Fransa'nın önünde olduğunu iddia etmişti! An itibarıyla ise Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan hakkında şaşırtan bir açıklama daha yaptı ve yine övgüler dizdi. Halihazırda yaşamını sürdürdüğü Suudi Arabistan hakkındaki düşüncelerini paylaşan 40 yaşındaki yıldız, "Suudilere şunu diyorum. Ben de sizden biriyim, ben de Suudiyim." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan'a mesaj: Bu sefer çıtayı daha da yukarı çekti!

CRISTIANO RONALDO VE SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ AL NASSR PERFORMANSI

Al Nassr ile toplamda 116 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 103 gol ile 21 asistlik özel bir performans sergilemişti.

Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan'a mesaj: Bu sefer çıtayı daha da yukarı çekti!

Sıkça Sorulan Sorular

CRISTIANO RONALDO'NUN SIRADAKİ HEDEFİ NEDİR?
Yıldız golcü, Portekiz Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak istiyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Napoli'den stadyum isyanı: Yetkililere seslendiler!
Alperen Şengün için Avrupa detayı: "Rekabetin gururu var"
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#Suudi Arabistan Ligi
#suudi arabistan
#cristiano ronaldo
#al-nassr
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.