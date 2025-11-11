Cristiano Ronaldo'dan Suudi Arabistan'a mesaj: Bu sefer çıtayı daha da yukarı çekti!

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki kariyeri devam ederken, Portekizli isimden de flaş açıklamalar geliyor. Esasen ise yaşayan efsane, Suudi Arabistan Ligi'nden sonra şimdi de ülkenin kendisine bambaşka bir mesaj verdi.

CRISTIANO RONALDO'DAN SUUDİ ARABİSTAN GÜZELLEMELERİ

Portekizli süperstar; geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Pro Lig'i övmüş ve futbol seviyesinin, İspanya ile Fransa'nın önünde olduğunu iddia etmişti! An itibarıyla ise Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan hakkında şaşırtan bir açıklama daha yaptı ve yine övgüler dizdi. Halihazırda yaşamını sürdürdüğü Suudi Arabistan hakkındaki düşüncelerini paylaşan 40 yaşındaki yıldız, "Suudilere şunu diyorum. Ben de sizden biriyim, ben de Suudiyim." ifadelerini kullandı.

CRISTIANO RONALDO VE SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ AL NASSR PERFORMANSI

Al Nassr ile toplamda 116 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 103 gol ile 21 asistlik özel bir performans sergilemişti.