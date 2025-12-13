Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şike ve bahis skandalı açıklaması: 'Bu yöneticiler bunu nasıl yapar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplarken, Türkiye'yi sarsan illegal bahis skandalıyla ilgili sert konuştu: "Milyonlarca lira transfer ücreti alan bu insanlar, bu işin içerisine nasıl bulaşır, nasıl girer?" diye soran Erdoğan, futbolun ruhunun adalet olduğunu vurguladı. Ayrıca, A Milli Basketbol Takımı'na Dünya Kupası'na katılmaları halinde yerli ve milli marka TOGG hediye edecekleri sözünü de tekrarladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şike ve bahis skandalı açıklaması: 'Bu yöneticiler bunu nasıl yapar'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 13:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinden yurda dönerken uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye gündemini sarsan futboldaki illegal bahis skandalı iddialarına ilişkin ilk kez kapsamlı bir değerlendirme yapan , yaşananlardan duyduğu üzüntü ve şaşkınlığı dile getirerek, yargının bu konuda adil bir şekilde çalışarak temiz futbol özlemini tesis edeceğine inandığını belirtti. Erdoğan, aynı zamanda, Bosna Hersek karşısında önemli bir galibiyet alan A Milli Basketbol Takımı'na 2027 Dünya Kupası hedefi için de moral verici bir söz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şike ve bahis skandalı açıklaması: 'Bu yöneticiler bunu nasıl yapar'

"FUTBOLUN RUHU ADALETTİR"

Gazetecilerin, futboldaki "illegal bahis skandalı" hakkındaki sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın kendilerini "ciddi manada üzdüğünü" ve "hayretlere düşürdüğünü" belirtti.

Erdoğan, milyonlarca lira transfer ücreti alan idareci, yönetici ve futbolcuların böylesi skandallara karışmasına anlam veremediğini vurguladı: "Bu rakamlar için, milyonlarca lira transfer ücreti alan bu insanlar, bu işin içerisine nasıl bulaşır, nasıl girer? Yöneticilere bakıyorsun, ya bu yöneticiler bunu nasıl yapar, nasıl bulaşır? Gerçekten şunu bir defa çok açık altını çizerek söylüyorum, futbolun ruhu adalettir. Eğer biz bu adaleti tesis edemezsek, sahalardan çıkan netice bizi asla tatmin etmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şike ve bahis skandalı açıklaması: 'Bu yöneticiler bunu nasıl yapar'

Cumhurbaşkanı, futbolun asil ve temiz ruhundan yana olduklarını ifade ederken, yürütülen soruşturmaya ilişkin güvenini dile getirdi. Skandalın hangi kulüpten geldiğine bakılmaksızın adalet vurgusu yapan Erdoğan, "Şu anda da bence yargı bu görevini en ideal şekilde yapmaktadır" dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: "Biz bu mücadeleyi özellikle de tribünlerin sesine, gençlerin hayallerine, bu milletin temiz futbol özlemi adına sonuna kadar sürdüreceğiz."

MİLLİLERE DÜNYA KUPASI SÖZÜ: TOGG HEDİYESİ

Futbolun yanı sıra basketboldaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek karşısında elde ettiği galibiyeti değerlendirdi. Güçlü bir takım olan Bosna Hersek karşısında bazı eksiklere rağmen başarılı bir performans sergilendiğini kaydeden Erdoğan, "İyi bir başlangıç aslında. İlk iki maçı iyi götürdüler" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şike ve bahis skandalı açıklaması: 'Bu yöneticiler bunu nasıl yapar'

Şimdi önlerinde Sırbistan ile zorlu bir maç olduğunu hatırlatan Erdoğan, Dünya Kupası hedefine ulaşma arzusunu net bir şekilde ortaya koydu. Maçtan sonra soyunma odasında milli takıma bir jest yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı, sporculara şu sözü verdiklerini belirtti: "Dünya Kupası'na gitmemiz halinde yerli ve milli markamız ’u inşallah sizlere de hediye ederiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şike ve bahis skandalı açıklaması: 'Bu yöneticiler bunu nasıl yapar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah kazasız belasız bu elemeleri geçip takımımız doğrudan 2027 Dünya Kupası’ndaki yerini alacaktır. Milletimiz onların yanında, biz onların yanındayız" ifadeleriyle Millilere desteğini yineledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
ETİKETLER
#togg
#cumhurbaşkanı erdoğan
#Avrupa Kupası
#Futbol Skandalı
#Illegal Bahis
#A Milli Basketbol
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.