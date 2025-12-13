Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şike ve bahis skandalı açıklaması: 'Bu yöneticiler bunu nasıl yapar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinden yurda dönerken uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye gündemini sarsan futboldaki illegal bahis skandalı iddialarına ilişkin ilk kez kapsamlı bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananlardan duyduğu üzüntü ve şaşkınlığı dile getirerek, yargının bu konuda adil bir şekilde çalışarak temiz futbol özlemini tesis edeceğine inandığını belirtti. Erdoğan, aynı zamanda, Bosna Hersek karşısında önemli bir galibiyet alan A Milli Basketbol Takımı'na 2027 Dünya Kupası hedefi için de moral verici bir söz verdi.

"FUTBOLUN RUHU ADALETTİR"

Gazetecilerin, futboldaki "illegal bahis skandalı" hakkındaki sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın kendilerini "ciddi manada üzdüğünü" ve "hayretlere düşürdüğünü" belirtti.

Erdoğan, milyonlarca lira transfer ücreti alan idareci, yönetici ve futbolcuların böylesi skandallara karışmasına anlam veremediğini vurguladı: "Bu rakamlar için, milyonlarca lira transfer ücreti alan bu insanlar, bu işin içerisine nasıl bulaşır, nasıl girer? Yöneticilere bakıyorsun, ya bu yöneticiler bunu nasıl yapar, nasıl bulaşır? Gerçekten şunu bir defa çok açık altını çizerek söylüyorum, futbolun ruhu adalettir. Eğer biz bu adaleti tesis edemezsek, sahalardan çıkan netice bizi asla tatmin etmez."

Cumhurbaşkanı, futbolun asil ve temiz ruhundan yana olduklarını ifade ederken, yürütülen soruşturmaya ilişkin güvenini dile getirdi. Skandalın hangi kulüpten geldiğine bakılmaksızın adalet vurgusu yapan Erdoğan, "Şu anda da bence yargı bu görevini en ideal şekilde yapmaktadır" dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: "Biz bu mücadeleyi özellikle de tribünlerin sesine, gençlerin hayallerine, bu milletin temiz futbol özlemi adına sonuna kadar sürdüreceğiz."

MİLLİLERE DÜNYA KUPASI SÖZÜ: TOGG HEDİYESİ

Futbolun yanı sıra basketboldaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek karşısında elde ettiği galibiyeti değerlendirdi. Güçlü bir takım olan Bosna Hersek karşısında bazı eksiklere rağmen başarılı bir performans sergilendiğini kaydeden Erdoğan, "İyi bir başlangıç aslında. İlk iki maçı iyi götürdüler" yorumunu yaptı.

Şimdi önlerinde Sırbistan ile zorlu bir maç olduğunu hatırlatan Erdoğan, Dünya Kupası hedefine ulaşma arzusunu net bir şekilde ortaya koydu. Maçtan sonra soyunma odasında milli takıma bir jest yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı, sporculara şu sözü verdiklerini belirtti: "Dünya Kupası'na gitmemiz halinde yerli ve milli markamız TOGG’u inşallah sizlere de hediye ederiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah kazasız belasız bu elemeleri geçip takımımız doğrudan 2027 Dünya Kupası’ndaki yerini alacaktır. Milletimiz onların yanında, biz onların yanındayız" ifadeleriyle Millilere desteğini yineledi.