Seyir halindeyken gösterge panelinde aniden beliren o küçük ışık, çoğu sürücü için anlık bir stres kaynağıdır. "Acaba servise kadar gider mi?" sorusuyla başlayan bu süreç, yanlış kararlar verildiğinde on binlerce liralık motor masrafına dönüşebilir. Paneldeki her ışık aynı aciliyeti taşımaz; bazıları sadece bir hatırlatıcıyken, bazıları motorunuzun veya fren sisteminizin ölüm kalım savaşı verdiğini haykıran "kırmızı alarmlardır".
Modern otomobiller, kaputun altında neler olup bittiğini saniye saniye takip eden yüzlerce farklı sensör ve karmaşık bir beyin (ECU) ile donatılmıştır. Bu teknolojik ağ, herhangi bir aksaklık anında sürücüyü gösterge paneli aracılığıyla uyararak olası felaketlerin önüne geçmeyi amaçlar. Bu ikaz lambaları, uluslararası bir renk koduyla ayrılır ve bu kodları doğru okumak, bir sürücünün sahip olması gereken en önemli yetkinliklerden biridir. Kırmızı renk, derhal dikkat ve potansiyel tehlike anlamına gelir; sarı veya turuncu renk, dikkat edilmesi gereken bir uyarı veya sorun olduğunu, ancak acil bir duruş gerektirmediğini (genellikle) belirtir; yeşil veya mavi ise sistemin çalıştığını gösterir. Sarı ışıklar genellikle sürücüye "bir sorun var, ancak servise kadar devam edebilirsiniz" mesajı verirken, kırmızı ışıklar "derhal durun ve motoru kapatın, aksi takdirde motoru kaybedeceksiniz" talimatını verir. Ancak üç ana ikaz lambası, renkleri ne olursa olsun, bir otomobilin yolda kalmasına veya ciddi bir kazaya neden olabilecek kritik arızaları işaret eder.
Gösterge panelinde beliren eski tip bir yağdanlık veya damlayan yağ tenekesi sembolü, bir otomobilin verebileceği en ciddi ve en acil alarmlardan biridir. Bu kırmızı ışık, motor yağ basıncının kritik derecede düşük olduğu anlamına gelir. Motor yağı, motorun içindeki pistonlar, yataklar ve silindirler gibi binlerce kez hareket eden metal parçalar arasında hayati bir film tabakası oluşturur. Bu tabaka, sürtünmeyi engeller, parçaları soğutur ve temizler. Yağ basıncı düştüğünde, bu koruyucu tabaka ortadan kalkar ve motorun içindeki parçalar doğrudan metal metale sürtünmeye başlar. Bu ışık yandığında saniyeler bile değil, saliseler önemlidir. Eğer bu kırmızı ışığı görürseniz, yapmanız gereken tek şey, aracı derhal güvenli bir yere çekmek ve motoru hemen kapatmaktır. Işık yandıktan sonra "bir sonraki benzinliğe kadar giderim" düşüncesi, motorun "yatak sarmasına", pistonların silindirlere kaynamasına ve motorun tamamen kilitlenmesine neden olabilir. Motoru durdurduktan sonra kaputu açıp yağ çubuğunu kontrol etmek gerekir; yağ seviyesi düşükse ve bagajınızda uygun yağ varsa ekleme yapabilirsiniz. Ancak sorun sadece yağın eksilmesi değil, yağ pompasının arızalanması da olabilir. Bu nedenle yağ ekleseniz bile ışık sönmüyorsa veya motordan anormal sesler geliyorsa, motoru asla tekrar çalıştırmamalı ve hemen bir çekici çağırmalısınız. Bu lamba, motorun kalp krizi geçirdiğinin işaretidir.
Panelde beliren kırmızı bir pil veya akü figürü, genellikle yanlış anlaşılan bir uyarıdır. Çoğu sürücü bu lambayı gördüğünde akünün bittiğini düşünür, ancak bu lamba aslında akünün şarj edilmediğini, yani aracın elektrik üretim merkezi olan alternatörün (şarj dinamosu) arızalandığını gösterir. Motor çalışırken araç, elektrik ihtiyacını alternatörden karşılar ve aynı zamanda aküyü şarj eder. Alternatör bozulduğunda veya kayışı koptuğunda, araç tüm elektrik yükünü (ateşleme sistemi, farlar, klima, radyo) doğrudan aküden çekmeye başlar. Bu lamba yandığında panik yapmanıza gerek yoktur çünkü motor hemen durmaz, ancak zamanınız kısıtlıdır. Aracın çalışmaya devam etme süresi, akünün kapasitesine ve o anki elektrik tüketimine bağlı olarak 15 dakika ile 1 saat arasında değişebilir. Bu durumda yapmanız gereken en akılcı hareket, tüm gereksiz elektrikli tüketicileri (klima, radyo, koltuk ısıtıcıları, iç aydınlatma) kapatmaktır. Eğer gece sürüşündeyseniz sadece kısa farları açık bırakın. Amacınız, aküdeki enerjiyi idareli kullanarak aracı en yakın tamirhaneye veya güvenli bir yere ulaştırmaktır. Akü tamamen boşaldığında, motor ateşleme yapamayacak ve araç stop edecektir. Bu nedenle motoru stop ettirmemeye çalışın, çünkü tekrar marş basacak gücünüz olmayabilir.
Genellikle sarı veya turuncu renkte yanan, motor bloğu silüeti veya "Check Engine" yazısıyla beliren bu ikaz, sürücüleri en çok muallakta bırakan uyarıdır. Bu lamba, aracın motor yönetim sistemi (ECU) veya emisyon kontrol sistemi ile ilgili bir sorun tespit ettiğini gösterir. Sorunun yelpazesi çok geniştir; basit bir oksijen (lambda) sensörü arızası, gevşemiş bir yakıt depo kapağı olabileceği gibi, katalitik konvertörün tıkanması, ateşleme bobini arızası veya motorun yakıt/hava karışımındaki ciddi bir dengesizlik de olabilir. Bu lamba yandığında araç, motoru korumak için genellikle "limp home" (eve topallayarak gitme) moduna geçer. Bu modda motorun devri sınırlandırılır, turbo devre dışı bırakılabilir ve performans ciddi şekilde düşer. Bu ışık sabit yanıyorsa, aracı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak agresif sürüşten kaçınmalı ve en kısa sürede (birkaç gün içinde) aracı bir servise götürerek OBD cihazı ile arıza kodunu okutmalısınız. Ancak asıl tehlike, bu ışığın yanıp sönmesidir. Eğer "Check Engine" ışığı yanıp sönüyorsa, bu motorda ciddi yanma hataları (misfire) olduğu ve yanmamış yakıtın egzoz sistemine giderek katalitik konvertörü aşırı ısıtıp eritebileceği anlamına gelir. Bu durumda aracı derhal durdurmak ve çekici çağırmak, binlerce liralık ek masraftan kurtulmanın tek yoludur. Sabit yanan ışığı görmezden gelmek ise yakıt tüketimini artırır, emisyon değerlerini bozar ve uzun vadede motorun verimliliğini kalıcı olarak düşürür.
Bu üçlünün dışında, kırmızı bir ünlem işareti (!) veya "BRAKE" yazısı ile beliren fren sistemi uyarısı da hayati önem taşır. Bu ışık genellikle el freninin çekili olduğunu gösterse de, el freni inik olduğu halde yanıyorsa durum ciddidir. Bu, fren hidrolik seviyesinin tehlikeli derecede düştüğünü veya fren sisteminde bir basınç kaybı olduğunu gösterir. Fren hidroliği kapalı bir sistemdir ve eksilmesi normal değildir; bu durum bir sızıntıya veya balataların tamamen bittiğine işaret eder. Fren pedalının yumuşaması veya fren mesafesinin uzaması gibi belirtilerle birlikte bu ışığı görürseniz, aracı kullanmaya devam etmek büyük bir kaza riski taşır. Sonuç olarak, gösterge panelindeki bu ışıklar, otomobilinizin sizinle konuşma şeklidir. Onların dilini anlamak ve doğru tepkiyi vermek, hem can güvenliğinizi sağlar hem de cüzdanınızı korur.