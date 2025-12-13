MOTORUN KALP KRİZİ: YAĞ BASINCI LAMBASI

Gösterge panelinde beliren eski tip bir yağdanlık veya damlayan yağ tenekesi sembolü, bir otomobilin verebileceği en ciddi ve en acil alarmlardan biridir. Bu kırmızı ışık, motor yağ basıncının kritik derecede düşük olduğu anlamına gelir. Motor yağı, motorun içindeki pistonlar, yataklar ve silindirler gibi binlerce kez hareket eden metal parçalar arasında hayati bir film tabakası oluşturur. Bu tabaka, sürtünmeyi engeller, parçaları soğutur ve temizler. Yağ basıncı düştüğünde, bu koruyucu tabaka ortadan kalkar ve motorun içindeki parçalar doğrudan metal metale sürtünmeye başlar. Bu ışık yandığında saniyeler bile değil, saliseler önemlidir. Eğer bu kırmızı ışığı görürseniz, yapmanız gereken tek şey, aracı derhal güvenli bir yere çekmek ve motoru hemen kapatmaktır. Işık yandıktan sonra "bir sonraki benzinliğe kadar giderim" düşüncesi, motorun "yatak sarmasına", pistonların silindirlere kaynamasına ve motorun tamamen kilitlenmesine neden olabilir. Motoru durdurduktan sonra kaputu açıp yağ çubuğunu kontrol etmek gerekir; yağ seviyesi düşükse ve bagajınızda uygun yağ varsa ekleme yapabilirsiniz. Ancak sorun sadece yağın eksilmesi değil, yağ pompasının arızalanması da olabilir. Bu nedenle yağ ekleseniz bile ışık sönmüyorsa veya motordan anormal sesler geliyorsa, motoru asla tekrar çalıştırmamalı ve hemen bir çekici çağırmalısınız. Bu lamba, motorun kalp krizi geçirdiğinin işaretidir.