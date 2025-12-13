Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray 3 puan peşinde. Galatasaray, bugün saat 20.00'de Antalyaspor'a konuk olacak.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Müsabakada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Burak Pakkan da maçın 4. hakemi olacak.

Antalyaspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'a, AVAR'da Suat Güz eşlik edecek.