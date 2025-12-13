Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Fatih Erbakan asgari ücret için rakam verdi!

Asgari ücret zammı tartışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı açıklamada asgari ücret için rakam önerdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 15:59

Genel Başkanı , Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'nin yoğun bir katılımla Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiğini anımsattı.

Fatih Erbakan asgari ücret için rakam verdi!

Türkiye'nin en önemli gündem maddesinden birinin olduğunu ifade eden Erbakan, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun verilerine göre açlık sınırının kasım ayında 30 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 93 bin liraya ulaştığını, asgari ücretin ise açlık sınırının altında kaldığını dile getirdi.

Fatih Erbakan asgari ücret için rakam verdi!

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Erbakan, şöyle konuştu: "Asgari ücretle ilgili olarak hep söylediğimiz, enflasyon farkının ilave edilmesi lazım. Yüzde 30'luk, yüzde 40'lık, o da TÜİK enflasyonuna göre bir enflasyon artışı. Büyümeden payın asgari ücretliye aktarılması lazım. Yıllardan beri Türkiye'nin büyümesi, ekonominin büyümesinden olan pay asgari ücretliye yansıtılmadı ve bütün bunlar ilave edildikten sonra 2 asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine getirilmesi son derece önemli. Bu nedenle asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz."

Fatih Erbakan asgari ücret için rakam verdi!

Erbakan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soru üzerine ise, "Sürecin başından itibaren silah bırakmanın ve 'yi de kapsaması gerektiğini sadece PKK'nın silah bırakmasıyla bu sürecin tamama ermeyeceğini ifade ettik. Yeniden Refah Partisi olarak önerimiz, yapılacak yasal düzenlemelerin referanduma götürülmesidir. Referandumda milletimiz PKK'nın yöneticilerine veya suça karışmamış PKK'lıların affedilmesine onay veriyorsa o zaman affedilsin, onay vermiyorsa affedilmesin." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta bir indirim daha geliyor: Tarih belli oldu!
Hamburgerde kalp, yoğurtta nişasta çıktı! Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti
ETİKETLER
#Ekonomi
#asgari ücret
#pyd
#terör
#fatih erbakan
#ypg
#yeniden refah partisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.