Kabine Toplantısı'nda gündem yoğun! Masada 5 kritik başlık var

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Kritik toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye'de gelinen aşama, ekonomideki gelişmeler ve sıcak çatışma sahalarındaki son durum masaya yatırılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. İşte Kabine'de gündeme gelecek konu başlıkları...

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, komisyondan çıkacak rapora çevrildi. Anayasal düzenleme adımlarının da yer bulacağı nihai rapora ilişkin aşama, Kabine'de ele alınacak. Terör örgütünün geri çekilme ve kendini feshi konusunda da sahadaki gelişmelere mercek tutulacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Kabine'nin gündeminde dış politika başlıkları da yer bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Bu görüşmenin yansımaları Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği de kritik bir başlık olacak.

SDG'NİN ADIMLARI ANKARA'NIN TAKİBİNDE

Ankara, Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyor. 10 Mart mutabakatına ilişkin süreçte terör örgütü SDG beklentileri yerine getirmedi. Suriye'nin ihya ve inşasına ilişkin atılan adımlar da toplantıda ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Beştepe'deki kritik zirvede ekonomik veriler de masada olacak. Yılın değerlendirmesi yapılacak. 2026 yılı ekonomi politikası konuşulacak.

Toplantıda, asgari ücret çalışmalarının da gündemde olması bekleniyor. Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirmede masada yer alacak.

YASA DIŞI BAHİS İLE MÜCADELE

Kabine, son günlerde özellikle Türk futbolunda da deprem etkisine yol açan sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadeleyi tüm boyutlarıyla ele alacak ve hazırlanan eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar görüşülecek.