10°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Gerginlik havaya da sıçradı: ABD savaş uçağı ile yolcu uçağı az kalsın çarpışıyordu

Venezuela ve ABD arasındaki gerginlik havaya da sıçradı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait yakıt ikmal uçağı, Venezuela yakınındaki ada ülkesi Curaçao’dan New York’a giden yolcu uçağının rotasını kesti. İki uçak az kalsın havada çarpışacaktı, yolcu uçağının pilotunun dikkati ve yeteneği faciayı önledi.

Gerginlik havaya da sıçradı: ABD savaş uçağı ile yolcu uçağı az kalsın çarpışıyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.12.2025
13:23
|
GÜNCELLEME:
15.12.2025
13:23

'nin askeri yığınak yaptığı yakınlarında artık hava güvenliği de tehlikeye girdi. Venezuela açıklarında bulunan ada ülkesi Curaçao’dan New York'a giden 100'den fazla yolcuyu taşıyan uçak az kalsın ABD Hava Kuvvetleri yakıt ikmal uçağıyla çarpışıyordu.

Gerginlik havaya da sıçradı: ABD savaş uçağı ile yolcu uçağı az kalsın çarpışıyordu

''MESAFE 2 YA DA 3 MİLE KADAR DÜŞTÜ''

Savaş uçağı, yolcu uçağının karşısına çıktı ve uçağın transponderı da kapalıydı. JetBlue yolcu uçağının pilotu, çarpışmayı önlemek için yükselişi kesmek zorunda kaldı. Pilot, karşılaşmanın beş mil içinde yaşandığını söyledi. Mesafenin iki ya da üç mile kadar düşmüş olabileceğini ekledi. Pilot, son anda iniş manevrası yaparak sıyrıldı.

Uçağı gözle görünce harekete geçtiğini söyleyen Pilot, bu mesafede yükselen yolcu uçağının manevra kabiliyetinin son derece düşük olduğunu da belirtti.

Gerginlik havaya da sıçradı: ABD savaş uçağı ile yolcu uçağı az kalsın çarpışıyordu

''BİZİM UÇUŞ ROTAMIZDAN GEÇTİLER''

Yolcu uçağı pilotu, hava trafik kontrolüyle yaptığı konuşmanın kaydında "neredeyse havada çarpışıyorduk. (ABD uçağı) bizim uçuş rotamızdan geçtiler... Transponderleri açık değil, büyük bir saçmalık!" dedi. Hava trafik kayıtlarına göre, kontrolör pilota “Hava sahamızda tanımlanamayan uçaklar artık saçmalık seviyesinde" diye cevap verdi.

Pilot kayıtta askeri uçağın doğrudan uçuş hattından geçtiğini anlattı. Pilot, uçağı son anda gördüğünü vurguladı.

JetBlue sözcüsü Derek Dombrowski pazar günü olayın ABD hükümetine bildirildiğini ve açılacak soruşturmayı takip edeceklerini açıkladı.

TGRT Haber
