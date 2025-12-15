Gerginlik havaya da sıçradı: ABD savaş uçağı ile yolcu uçağı az kalsın çarpışıyordu

ABD'nin askeri yığınak yaptığı Venezuela yakınlarında artık hava güvenliği de tehlikeye girdi. Venezuela açıklarında bulunan ada ülkesi Curaçao’dan New York'a giden 100'den fazla yolcuyu taşıyan uçak az kalsın ABD Hava Kuvvetleri yakıt ikmal uçağıyla çarpışıyordu.

''MESAFE 2 YA DA 3 MİLE KADAR DÜŞTÜ''

Savaş uçağı, yolcu uçağının karşısına çıktı ve uçağın transponderı da kapalıydı. JetBlue yolcu uçağının pilotu, çarpışmayı önlemek için yükselişi kesmek zorunda kaldı. Pilot, karşılaşmanın beş mil içinde yaşandığını söyledi. Mesafenin iki ya da üç mile kadar düşmüş olabileceğini ekledi. Pilot, son anda iniş manevrası yaparak sıyrıldı.

Uçağı gözle görünce harekete geçtiğini söyleyen Pilot, bu mesafede yükselen yolcu uçağının manevra kabiliyetinin son derece düşük olduğunu da belirtti.

''BİZİM UÇUŞ ROTAMIZDAN GEÇTİLER''

Yolcu uçağı pilotu, hava trafik kontrolüyle yaptığı konuşmanın kaydında "neredeyse havada çarpışıyorduk. (ABD uçağı) bizim uçuş rotamızdan geçtiler... Transponderleri açık değil, büyük bir saçmalık!" dedi. Hava trafik kayıtlarına göre, kontrolör pilota “Hava sahamızda tanımlanamayan uçaklar artık saçmalık seviyesinde" diye cevap verdi.

Pilot kayıtta askeri uçağın doğrudan uçuş hattından geçtiğini anlattı. Pilot, uçağı son anda gördüğünü vurguladı.

JetBlue sözcüsü Derek Dombrowski pazar günü olayın ABD hükümetine bildirildiğini ve açılacak soruşturmayı takip edeceklerini açıkladı.