Bakkalın sözlerini duyunca sinirden çılgına döndü! Hain plan kurup ortalığı savaş alanına çevirdi

Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan bir bakkalda korku dolu anlar yaşandı. 1 yıl önce işletmesinden sürekli veresiye alan şahıs ve ailesinin borcu iyice artınca anne devreye girdi. Dükkan işletmecisi ile konuşan anne, oğluna veresiye verilmemesini rica etti. Bunun üzerine işletme sahibi Aydın Kızılay "Bundan sonra ekmekten başka bir şeyi veresiye alamazsın" dedi. Bu sözleri duyan şahıs sinirle dikkandan çıkıp hain bir plan kurdu .

İÇERİYE YANICI MADDE DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Son olarak Kızılay'ın dükkanda olmadığı bir saati bekleyen şahıs işletmenin kapalı olduğu saatte camını kırarak içeriye yanıcı madde döktü ve ateşe verdi. Şahıs olay yerinden hemen kaçarken, çevredekiler durumu önce işletme sahibi Kızılay'a sonrasında da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilse de işletmede bulunan her şey küle döndü. Olayın faili yakalanarak gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"3 YILLIK EMEĞİM PİSİ PİSİNE GİTTİ"

Yaşadığı talihsiz olayla ilgili konuşan bakkal sahibi Aydın Kızılay, kendisini "Dükkandan duman çıkıyor" diye aradıklarında çok şaşırdığını ve inanamadığını söyledi. Aydın Kızılay "30 yıllık burada bakkalım vardı. Pisipisine yaktı beni. Saat 14.00'da resmi kurumdan bir arkadaş ev ziyareti için yardım istedi, ben de tamam dedim. Kapattım dükkanın kapısını çıktık. Sonra telefonum çaldı ‘Dükkandan duman çıkıyor' dediler. 'Isıtıcım yok, dolaplarım çalışmıyor dükkandan neden duman çıksın' diye düşündüm. Ondan sonra başka bir arkadaş aradı ‘Dükkanın alev aldı, bir gel' dedi. 1 yıl önce yakan kişi benden veresiye mal alıyordu. Hesabı çoğalmıştı. Annesi bu hesabı yavaş yavaş ödüyordu. 30 yıllık sevilen bir esnafım. Hesabı çoğaldığı için annesi ‘Ekmekten başka bir şey verme ona' dedi bana. ‘Tamam' dedim bende. Sonra akşam üzeri geldi 2 ekmek aldı. Çantayı ıvır zıvır doldurdu. ‘Paran varsa alırsın yoksa alamazsın' dedim. Çantayı bıraktı çekti gitti ve ondan sonra bana kin besledi. Bir daha gelmedi ama sonrasında başkasına veriyordu parasını, gönderip aldırtıyordu bir şeyler" dedi.



Şahsın eylemi gerçekleştirmeden önce mahalle sakinlerine söylediğini ancak kimsenin böyle bir şeyi yapabileceğini düşünmediğini dile getiren Kızılay "5 yıl önce caminin karşısında oturuyordu. Ben muhtar olduğum için bir yere gittiğimde oğlumu bırakıyordum dükkana. Bana ‘Oğluna 3 bin TL borcum var, vermeyeceğim onu' dedi. Ben de ‘Vermezsen verme, öbür dünyada alırım onu senden' dedim. Ben şimdi ona bir kin besleseydim oğluma da derdim ‘Veresiye verme ona' diye. Akşam kapattıktan sonra camımı kırıyor. İçeriye benzini döküp yakıyor. Arkadaşlara da söylemiş ‘Aydın'ı yakacağım' diye. Yakamazsın demişler, inanmamışlar ona. Önlem alırdım ama inanmadıkları için bana bir şey söylemediler. Ben de ifade alınırken öğrendim. 3 yıllık emeğim pisipisine yandı. 30 senelik varım, yoğum. Buradan geçiniyordum. Nereden bakarsan 3-4 milyon zararım oldu. Devletimiz büyüktür. Benim yüzümde kara yok" ifadelerini kullandı.