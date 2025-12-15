"Eşime neden baktın" cinayetinin korkunç görüntüleri ortaya çıktı!

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 28 yaşındaki Murat Yangun, eşiyle birlikte tekel bayinin önünde bulunduğu sırada Cem Ç. ile arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın, Yangun'un Cem Ç.'ye yönelik "Eşime neden baktın?" demesi üzerine başladığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü, bu sırada Murat Yangun'un vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı öne sürüldü. Korkunç olaya ait görüntüler ortaya çıktı. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G.'nin de kolundan yaralandığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.