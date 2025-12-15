Yemek dağıtımı yapan bir motokurye vatandaşa boza ikram etti! Eğlenceli anlar kamerada

Eskişehir’de yemek dağıtımı yapan bir kurye, motosikletine yerleştirdiği bozayı bardaklara koyarak çevresindeki vatandaşlara soğuk kış gününde ikram ederek bol bol teşekkür aldı. Eskişehir’de çalışan bir kurye, motosikletine yerleştirdiği bir şişe sıcak bozayı karton bardaklarla yaya ve diğer sürücülere ikram etti. Soğuk kış günlerinde kuryenin boza ikramı karşısında şaşıran vatandaşlar sürpriz karşısında mutlu olduklarını dile getirerek teşekkür etti. Cadde ve sokaklarda hem işini yapan kurye, hem de vatandaşların sevgisini kazandı. Yaşananlar ve vatandaşların olumlu 'boza' tepkisi kuryenin kask kamerasına yansıdı.