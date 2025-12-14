Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Onur Kaya

Altında rekor sonrası sınırlı çekilme! İşte 14 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları cuma günü rekor seviyeleri gördükten sonra piyasaların kapalı olduğu hafta sonu geri çekildi. Altın alım satımı yapan vatandaşlar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ons altın kaç TL oldu? İşte 14 Aralık 2025 Pazar günü güncel altın piyasası...

Cuma günü rekor tazeleyen altın fiyatlarında hafta sonu sınırlı geri çekilme yaşanıyor. 4300 doların üzerine çıkarak 21 Ekim'den beri en yüksek seviyeyi görürken, gram altın da 5,967 lirayı görerek yeni bir rekor kırmıştı. Yatırımcılar pazar sabahı piyasadaki son durumu merak ediyor.

14 ARALIK 2025 PAZAR GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 14 Aralık 2025 güncel ...

ONS ALTIN

Alış: 4.299,44 dolar
Satış: 4.300,10 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.385,21 TL
Satış: 5.412,30 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.352,00 TL
Satış: 38.681,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 37.940,07 TL
Satış: 38.674,48 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19.297,00 TL
Satış: 19.415,00 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.625,00 TL
Satış: 9.710,00 TL

GRAM ALTIN

Alış: 5.901,44 TL
Satış: 5.902,25 TL

ETİKETLER
#altın fiyatları
#gram altın
#yatırım
#ons altın
#Yükselen Altın
#Ekonomi
