Altında rekor sonrası sınırlı çekilme! İşte 14 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cuma günü rekor tazeleyen altın fiyatlarında hafta sonu sınırlı geri çekilme yaşanıyor. Ons altın 4300 doların üzerine çıkarak 21 Ekim'den beri en yüksek seviyeyi görürken, gram altın da 5,967 lirayı görerek yeni bir rekor kırmıştı. Yatırımcılar pazar sabahı piyasadaki son durumu merak ediyor.
Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 14 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...
Alış: 4.299,44 dolar
Satış: 4.300,10 dolar
Alış: 5.385,21 TL
Satış: 5.412,30 TL
Alış: 38.352,00 TL
Satış: 38.681,00 TL
Alış: 37.940,07 TL
Satış: 38.674,48 TL
Alış: 19.297,00 TL
Satış: 19.415,00 TL
Alış: 9.625,00 TL
Satış: 9.710,00 TL
Alış: 5.901,44 TL
Satış: 5.902,25 TL