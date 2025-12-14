Altında rekor sonrası sınırlı çekilme! İşte 14 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Cuma günü rekor tazeleyen altın fiyatlarında hafta sonu sınırlı geri çekilme yaşanıyor. Ons altın 4300 doların üzerine çıkarak 21 Ekim'den beri en yüksek seviyeyi görürken, gram altın da 5,967 lirayı görerek yeni bir rekor kırmıştı. Yatırımcılar pazar sabahı piyasadaki son durumu merak ediyor.

14 ARALIK 2025 PAZAR GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 14 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.299,44 dolar

Satış: 4.300,10 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.385,21 TL

Satış: 5.412,30 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.352,00 TL

Satış: 38.681,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 37.940,07 TL

Satış: 38.674,48 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19.297,00 TL

Satış: 19.415,00 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.625,00 TL

Satış: 9.710,00 TL

GRAM ALTIN

Alış: 5.901,44 TL

Satış: 5.902,25 TL