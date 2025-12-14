Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Google'a "67" yazınca neden ekran sallanıyor? 67 sonrası do a barrel roll akımı başladı

Arama motoru olan Google'a 67 ve do a barrel roll yazınca ekranda olanlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bugün viral olan Google 67 akımının nedeni ise merak edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Google'a
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 01:32
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 01:32

X platformunda bir kişinin yaptığı paylaşım sonrası binlerce kişi 'a 67 yazarak arama yaptı. Arama sonrasında ekranın sallandığını görenler ise gördüğüne şaşırdı.

GOOGLE 67 YAZINCA NEDEN EKRAN SALLANIYOR?

Amerika'da kullanılan viral olduğu iddia edilirken Google'a 67 yazınca sallanmasının nedeni bu oldu. Gizli Sürpriz başlıklarından bir tanesi olarak bilinirken binlerce kişi bugün fark etti. Google'da yıllardır olan olay bugün sosyal medyada gündem olarak en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Google'a "67" yazınca neden ekran sallanıyor? 67 sonrası do a barrel roll akımı başladı

GOOGLE DO A BARREL ROLL YAZINCA NEDEN DÖNÜYOR?

Google arama motoruna "Do a barrel roll" yazınca ana ekranın 360 derece döndüğü görüldü. Birçok kişi bu aramayı yaparken görenler nedenini araştırdı. Google Sürpriz başlıklarından bir tanesi olan kalıbın Türkçe anlamı, uçağın ekseni üzerinde tam bir devir yapmasıdır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google asistan öldü mü, ne oldu? Son kullanma tarihi duyuruldu
ETİKETLER
#google
#viral enfeksiyon
#67
#Barrel Roll
#Arama Sürprizi
#Google Trick
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.