Google'a "67" yazınca neden ekran sallanıyor? 67 sonrası do a barrel roll akımı başladı

X platformunda bir kişinin yaptığı paylaşım sonrası binlerce kişi Google'a 67 yazarak arama yaptı. Arama sonrasında ekranın sallandığını görenler ise gördüğüne şaşırdı.

GOOGLE 67 YAZINCA NEDEN EKRAN SALLANIYOR?

Amerika'da kullanılan viral olduğu iddia edilirken Google'a 67 yazınca sallanmasının nedeni bu oldu. Gizli Sürpriz başlıklarından bir tanesi olarak bilinirken binlerce kişi bugün fark etti. Google'da yıllardır olan olay bugün sosyal medyada gündem olarak en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

GOOGLE DO A BARREL ROLL YAZINCA NEDEN DÖNÜYOR?

Google arama motoruna "Do a barrel roll" yazınca ana ekranın 360 derece döndüğü görüldü. Birçok kişi bu aramayı yaparken görenler nedenini araştırdı. Google Sürpriz başlıklarından bir tanesi olan kalıbın Türkçe anlamı, uçağın ekseni üzerinde tam bir devir yapmasıdır.