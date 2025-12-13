Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan Galatasaray adına Mauro Icardi kritiği!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi. Müsabakadaki son golü atan Mauro Icardi hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, Arjantinli golcü için olumlu bir yaklaşımda bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrasında Mauro Icardi hakkında açıklamalar yaptı.

"Mauro Icardi bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Çok fazla speküle ediliyor. Biz Icardi'ye çok güveniyoruz. Galatasaray için çok önemli ve değerli. Taraftarımız da bu sevgiyi gösteriyor. Taraftarımız 'Aşkın Olayım' şarkısını söylerken gol atması da çok güzel oldu. Çok fazla ürettik, erken goller bulduk. Oyun kurmada iyi işler yaptık. İkinci yarının sonlarında rakibimize ilk kez geçiş fırsatı verdik. Acele ettiğimiz toplar oldu. Devre arasında bununla ilgili konuştuk ve topa sahip olduk. Yunus uzun zaman sonra ilk 11'de başladı ve üretkenliğimizi artırdı. Mauro Icardi de girdikten sonra çok iyi oynadı ve golle bitirdi. Bütün takım olarak iyi performans gösterdik."

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yıldız golcü, gelecek yaz itibarıyla serbest oyuncu statüsünde yer alacak.
