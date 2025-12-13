Özgür Özel asgari ücret teklifini açıkladı

Partisinin Kayseri'deki mitinginde konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Bu şehirde 35 yıldır maalesef seçimleri kazanamadık. Ama hiçbir zaman Kayseri'ye kızmadık, kusuru Kayseri'de aramadık, bundan sonra da aramayız." dedi.

2026 yılı için milyonlarca çalışanın alacağı maaşı belirleyecek olan Asgari ücret Tespit Komisyonu toplantıları sürerken ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda Özel de bir teklif sundu.

Asgari ücretin en az 39 bin TL olması gerektiğini ancak işverene de destek sağlanmasının önemli olduğunu aktaran Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret AK Parti öncesi 7 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2 çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı AK Parti öncesi 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 1 buçuk çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı AK Parti öncesi 8 çeyrek altın alıyordu.

"İŞVERENE MUTLAKA SGK PRİM DESTEĞİ VERİLMELİ"

Asgari ücrete zam yapılacak. Bugün asgari ücret alan için çok düşük, bazı sektörlerde veren için çok yüksektir. Bunun için işverene mutlaka sosyal güvenlik prim desteği verilmelidir. Asgari ücret; niyet edildiği gibi 27-28 bin TL değil 39 bin TL olmalı. Veren için 29, alan için 39 bin lira olmalı, verenin de içi rahat etmeli, alanın da yüzü gülmelidir.

"39 BİN LİRA ASGARİ ÜCRET HAKTIR"

39 bin lira asgari ücret haktır ancak buna mutlaka işverene prim desteği sağlanmalıdır. Devlet asgari ücretlinin arkasından çekilip onu patronun vicdanına bırakmaz. Kayseri'den söz veriyorum; gelecek ilk sandıkta bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacaktır."