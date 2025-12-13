Galatasaray Antalyaspor ilk yarı kaç kaç, golleri kim attı?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken GS Antalyaspor bu akşam mücadele edecek. Heyecanla beklenen müsabakada ilk yarı kaç kaç bitti merak edildi.

GALATASARAY ANTALYASPOR İLK YARI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'de bu akşam oynanan maçta ilk yarı gollü başladı. Maçın 7. dakikasında Sane'nin golü ile öne geçen GS, ilk yarıda Sallai'nin golü ile 2. golünü atmış oldu. Heyecanla izlenen karşılaşmada ilk yarı henüz sona ermedi. Müsabakada ilk yarı devam ederken karşılaşma gollü devam ediyor.

GS ANTALYASPOR MAÇI İLK YARI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçın 5. dakikasında Galatasaray'da savunma arkasına sarkan Osimhen kaleciyle baş başa kaldı ama Abdullah'tan kritik bir kurtarış geldi. Sane'nin 7. dakikada attığı golün ardından 11. dakika'da Sallai gol kaydetti. Karşılaşmada ilk yarı devam etmekte.