12°
Magazin
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Ferdi Aydın'dan Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le ilgili ses getirecek sözler: Annesini öldürmek için kiralık katil aradı

Güllü'nün şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Güler tutuklanırken sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, Gülter ile ilgili "Bu kadın bir katil. Bu kadını kimse savunmasın. Dosyada birçok şahit var. Bu şahitlerin hepsi annesini öldürmek için kiralık katil aradığını söylüyor. Ses kayıtları ve itiraf videoları var" dedi.

Yalova'nın ilçesinde 26 Eylül 2025'te bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü 'nün(52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili suçu şüphesiyle gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.

O gece evde bulunan Sultan Nur Ulu ev hapsi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklama kararının ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, önemli açıklamalarda bulundu.

"BANA BİR ŞEY OLURSA OĞLUMDAN VE KIZIMDAN BİLİN"

Ferdi Aydın, olay sonrası ortaya çıkan durumla ilgili şöyle konuştu: "Biz, Güllü ablanın öldüğünü duyduk. Eşim ‘Güllü abla ölmüş' dedi. Biz hazırlık yapmaya başladık, cenazeye gidecektik. Yolda giderken Güllü ablanın bana söylediği sözler aklıma geldi. ‘Bana bir şey olursa, oğlumdan ve kızımdan bilin' sözleri.

"10 KİŞİ BU İŞİN İÇİNDEDİR"

Bunlar katil, ‘katillerle aynı safta namaz kılmayacağız' dedim geri döndük. Daha sonra ben bu olayın olduğunu medya aracılığıyla dile getirdim. Ben hala yine ısrarla söylüyorum ki Tuğyan ve Sultan bu işin içerisinde. Çiğdem, Tuğberk bey ve Tuğberk beyin nişanlısı hepsi bu işin içindedir. Burada en az 10 kişi bu işin içindedir bu işi planlamıştır. Hepsini şiddetle kınıyoruz ve hepsinin ceza almasını istiyoruz."

"ŞAHİTLERİN HEPSİ KİRALIK KATİL ARADIĞINI SÖYLÜYOR"

Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in psikolojik sıkıntıları olduğunu da söyleyerek "Yasaklı madde kullanan, şiddet eğilimi olan ve çocuğunu döven bir kadın. Bunu defalarca söyledim. Kendisi dün tutuklandı. Bu kadın bir katil. Bu kadını kimse savunmasın. Bu kadının en yüksek cezayı alması lazım. Bir anneyi öldürdü. Bir annenin parçalanarak ölmesini sağladı. Dosyada birçok şahit var. Bu şahitlerin hepsi annesini öldürmek için kiralık katil aradığını söylüyor. Ses kayıtları ve itiraf videoları var.

"MÜEBBET HAPİS CEZASI ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Tuğyan hanımın serbest bırakılacağını düşünmüyorum. Müebbet hapis cezası alacağını düşünüyorum. Bize tehditler geldi ve aracımdan izleme cihazı çıktı. Biz bu konuya ve davaya inandık. Bu bir kadın cinayetidir. Güllü abla halka mal olmuş bir insandır. Olay yargıda, yargının en doğru kararı vereceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

