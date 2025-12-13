Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'ten Alexander Sörloth transferi için açıklama!

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth transferi gündemi meşgul ederken, Hakan Bilal Kutlualp de sürece dahil oldu. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, "Alexander Sörloth’u çok seviyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu, diğer futbolculardan farklı özellikleri var." sözlerine cevap veren Hakan Bilal Kutlualp, İspanyol ekibinin algı oluşturduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE'DE HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN ALEXANDER SÖRLOTH TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin açıklamasını alıntılayan Hakan Bilal Kutlualp, "Eskidi bu numaralar, yönetimi böyle konuş da fiyatı yüksek tutalım demiş." paylaşımını yaptı.

FENERBAHÇE ALEXANDER SORLOTH İLE MASADA!

Fenerbahçe yönetimi, Alexander Sörloth’un menajeriyle sözleşme görüşmelerine başlamış ve ara transfer dönemi için kritik bir hamle gerçekleştirmişti.