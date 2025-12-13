Menü Kapat
12°
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'ten Alexander Sörloth transferi için açıklama!

Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Alexander Sörloth transferi için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Esasen ise Atletico Madrid tarafından algı yapıldığına dikkat çeken Hakan Bilal Kutlualp, Alexander Sörloth transferi için mesaj verdi.

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'ten Alexander Sörloth transferi için açıklama!
Burak Ayaydın
13.12.2025
13.12.2025
saat ikonu 20:05

'de transferi gündemi meşgul ederken, de sürece dahil oldu. Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, "Alexander Sörloth’u çok seviyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu, diğer futbolculardan farklı özellikleri var." sözlerine cevap veren Hakan Bilal Kutlualp, İspanyol ekibinin algı oluşturduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'ten Alexander Sörloth transferi için açıklama!

FENERBAHÇE'DE HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN ALEXANDER SÖRLOTH TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin açıklamasını alıntılayan Hakan Bilal Kutlualp, "Eskidi bu numaralar, yönetimi böyle konuş da fiyatı yüksek tutalım demiş." paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'ten Alexander Sörloth transferi için açıklama!

FENERBAHÇE ALEXANDER SORLOTH İLE MASADA!

Fenerbahçe yönetimi, Alexander Sörloth’un menajeriyle sözleşme görüşmelerine başlamış ve ara dönemi için kritik bir hamle gerçekleştirmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE BAŞKA FORVET ADAYI VAR MI?
Sarı lacivertliler, Artem Dovbyk için de temaslar gerçekleştiriyor.
