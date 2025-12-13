Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın'dan Tuğberk Yağız Gülter iddiası! "Sultan bir ismi daha söylemiş"

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün yurt dışına kaçmaya çalışırken kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklandı. Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın canlı yayında "Üçüncü bir kişi daha var" derlen Tuğberk Yağız Gülter'i işaret etti.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İDDİALAR BİTMEK BİLMİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

FERDİ AYDIN "GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ DAHA VAR"

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Tuğyan Ülkem Gülter verdiği ifadede ise hakkındaki tüm iddiaları yalanladı.

Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü.

FERDİ AYDIN: SULTAN BİR İSMİ DAHA SÖYLEMİŞ

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından Esra Ezmeci' programına konuk oldu. Yeni iddiaları ortaya çıkaran Aydın, ''Başka tutuklama da olacak. Sultan itirafında üçüncü bir kişiyi de söylemiş. Başka tutuklamalarda bekliyorum. Üç değil hatta 15 tane tutuklama bekliyorum. Bu işin içerisinde bir sürü insan var. İsim isim vermek istiyorum. Üçüncü kişi de Tuğberk, o da alınmalı. Zaten alacaklar. '' dedi.

Ferdi Aydın daha sonra ise “Güllü abla bu olaydan 1 hafta önce bana dedi ki, başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdandır. Bilmiyorum acaba kadını korkutmuşlar mıydı… Keşke sorsaydım.” diyerek ise pişmanlığını dile getirdi.